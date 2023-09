Određen pritvor osumnjičenom u predmetu Tunel, za četvoricom potjernica

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor M.P. koji se sumnjiči za učestvovanje u kopanju tunela do zgrade Višeg suda u Podgorici, a za četiri osobe naredio je izdavanje potjernice.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, M.P. je pritvor određen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprječavanje dokazivanja putem pomaganja.

Navodi se da je sudija pritvor odredio i u odnosu na okrivljene M.V., M.M., J.D.,E.V., zbog sumnje da su izvršili ista krivična djela.

“I u odnosu na njih je naredio izdavanje potjernice, budući da su bjekstvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sudija za istragu je našao da u odnosu na pet okrivljenih u predmetu “Tunel” stoji osnovana sumnja da su izvršili ta krivična djela, na osnovu do sada prikupljenih dokaza od tužilaštva, što je prvi i osnovni uslov za određivanje pritvora.

Navodi se da je u odnosu na M.P. određen pritvor zbog okolnosti koje ukazuju da bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično djelo.

“Budući da se radi o osobi koje je ranije višestruko osuđivana za različita krivična djela kao i za krivično djelo protiv imovine, za koje se i u ovom postupku sumnjiči”, kazali su iz Osnovnog suda.

Oni su dodali da se radi o osobi koja je sklona vršenju krivičnih djela i u odnosu na kojeg prethodna osuđivanost očito nije postigla svoju svrhu kažnjavanja da više ne vrši takva djela.

Iz Osnog suda su naveli da je pritvor takođe određen i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi M.P. mogao ometati postupak uticanjem na saučesnike, kao i druge za sada nepoznate osobe, koje su neposredno učestvovale, budući da se branio ćutanjem.

“Pritvor je određen i okrivljenima M.V., M.M., J.D.,E.V., bez prethodnog saslušanja, budući da se isti kriju i tako su nedostupni državnim organima, zbog čega je naređeno i izdavanje potjernice”, navodi se u saopštenju.

