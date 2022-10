Sindikat prosvjete odbio predlog o povećanju zarada za 15 odsto

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Sindikata prosvjete Crne Gore nije prihvatio predlog ministarstava finansija i prosvjete da se zarade prosvjetnim radnicima uvećaju za 15 odsto od 1. januara, a da u 2024. i 2025.godini budu nova uvećanja.

GO Sindikata prosvjete je na današnjoj sjednici zatražio da se što skorije nastave pregovori o povećanju zarada i da na narednom sastanku, pored ministara prosvjete i finansija Miomira Vojinovića i Aleksandra Damjanovića, bude i premijer Dritan Abazović.

„Da zajedno dođemo do prihvatljivog rješenja kojim bi uvećanje zarada prosvjetnim radnicima dovelo do 45 odsto“, navodi se u saopštenju Sindikata.

