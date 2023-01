Odbijen predlog za određivanje pritvora Aćimiću

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odbio je predlog podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) za određivanje pritvora odgovornom licu u kompaniji Tehnoput, Saši Aćimiću.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopšteno je da je sudija za istragu odredio da se Aćimić odmah pusti na slobodu.

Aćimić se tereti za produženo krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije i skidanje i povreda službenog pečata i znaka.

Iz Osnovnog suda u Podgorici kazali su da je sudija za istragu konstatovao da ne postoje posebne okolnosti koje ukazuju da će Aćimić u slučaju odbrane sa slobode ponoviti krivično djelo i ometati postupak uticanjem na svjedoke.

Navodi se da je ODT podnijelo predlog za određivanje pritvora radi postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, ponoviti krivično djelo.

“Budući da je u dva navrata zatečen da, protivno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, preduzima radnje koje se se odnosile na montiranje elemenata asfaltne baze, pri čemu je 14. januara nastavio sa radovima i pored činjenice da je građevinsko-urbanistička inspekcija dan ranije izvršila pečaćenje objekta”, kaže se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda rekli su da je tužilaštvo predložilo određivanje pritvora i zbog postojanja opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke R. P, K. P, P. D, L. N, B. B, M. L. i J. N.

Kako su kazali, sudija za istragu je, nalazeći da ne postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, predlog tužilaštva odbio i istovremeno odredio da se Aćimić odmah pusti na slobodi.

U saopštenju se navodi da je Tehnoput nadležnom Ministarstvu predao prijavu građenja objekta, po kojoj je urbanističko-građevinski inspektor 15. decembra donio zapisnik o inspekcijskom pregledu.

Iz Osnovnog suda rekli su da je u zapisniku konstatovano da je provjera prijave građenja izvršena u skladu sa ovlašćenjima urbanističko-građevinskog inspektora i u skladu sa Zakonom, i da u tom dijelu nijesu utvrđene nepravilnosti.

Kako su naveli, punomoćnik Tehnoputa izjavio je žalbu na rješenje urbanističko-građevinskog inspektora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, po kojoj do danas nije odlučeno.

Iz Osnovnog suda kazali su da državni tužilac svoj predlog za određivanje pritvora temelji na mišljenju da je osumnjičeni preduzimao radnje koje su se odnosile na asfaltiranje elemenata asfaltne baze.

Sudija za istragu je, kako su rekli, konstatovao da ne postoje okolnosti koje ukazuju da bi Aćimić boravkom na slobodi ometao postupke uticajem na svjedoke, budući da se radi o pet osoba zaposlenih u kompaniji “Elektro Bess” iz Hrvatske i jednoj zaposlenoj u kompaniji “Tehno Put”.

“A što sve nije od uticaja na određivanje pritvora po tom pritvorskom osnovu, budući da u spisima predmeta postoji obimna dokumentacija, tako da objektivno i realno posmatrano svjedoci ne bi mogli olakšati krivičnopravni položaj Aćimića, ukoliko bi se našao na slobodi”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS