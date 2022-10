Obezbijediti sigurnost svih vjerskih zajednica

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde najoštrije je osudilo napad na prostorije Crnogorske pravoslavne crkve u Podgorici i pozvalo nadležne da obezbijede sigurnost svih vjerskih zajednica u vršenju vjerskih obreda.

Iz tog resora su na Tviteru /Twitter/ naveli da se takvim postupcima narušava multivjerski, multietnički sklad i unosi nemir među građanima.

“Pozivamo nadležne institucije da preduzmu sve zakonom raspoložive mjere da bi se obezbijedila sigurnost svih vjerskih zajednica u vršenju vjerskih obreda”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su apelovali na nadležne organe da počinioci budu procesuirani u što kraćem roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS