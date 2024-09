Obezbijediti potpuno ostvarenje prava LGBTI osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno jačati institucionalnu podršku i efikasnije sprovoditi zakonske mehanizme, kako bi se obezbijedilo potpuno ostvarenje prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima.

To je ocijenjeno na sastanku ministra pravde Bojana Božovića sa predsjednicama nevladinih organizacija LGBT Forum Progres, Bojanom Jokić, i Socijalnog Centra, Milicom Špajak.

Iz LGBT foruma progres saopšteno je da je cilj sastanka bio produbljivanje dijaloga i saradnje između državnih institucija i civilnog sektora, posebno u kontekstu zaštite prava LGBTI osoba.

Navodi se da su razmatrana važna pitanja za crnogorsku zajednicu, uključujući zakonsku regulativu koja se odnosi na LGBTI prava i mogućnosti za unapređenje primjene postojećih zakona.

“Učesnici su diskutovali o izazovima s kojima se LGBTI zajednica suočava u Crnoj Gori, posebno u pogledu pravne zaštite i jednakog pristupa pravdi”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako su kazali, istaknuto da postoji potreba za daljim radom na jačanju institucionalne podrške i efikasnijem sprovođenju zakonskih mehanizama, kako bi se obezbijedilo potpuno ostvarenje prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima.

Jedna od ključnih tema bila je i uloga Ministarstva pravde u sprovođenju nacionalnih strateških dokumenata koji se odnose na LGBTI zajednicu, kao i razvoj novih inicijativa koje će dodatno unaprijediti pravni i društveni položaj ove populacije.

“Naglašena je potreba za kontinuiranim radom na osnaživanju dijaloga između državnih institucija i nevladinih organizacija, s ciljem stvaranja stabilnog i inkluzivnog okvira za unapređenje ljudskih prava”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su predstavnice LGBT Forum Progresa i Socijalnog Centra posebno pohvalile spremnost Božovića za otvoren i konstruktivan dijalog sa civilnim sektorom.

Ocjenjuje se da takav pristup omogućava direktniji uticaj na politike i zakonske promjene koje se tiču LGBTI zajednice i doprinosi većoj transparentnosti i odgovornosti u radu državnih institucija.

“Ova otvorenost za saradnju ima i poseban značaj za LGBTI zajednicu, koja se često suočava s preprekama u pristupu pravdi i nedovoljnom podrškom sistema”, zaključuje se u saopštenju.

