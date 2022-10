Novović: Od početka godine podignuto 16 optužnica

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je od početka godine podiglo 16 optužnica i pokrenulo finansijske istrage u osam predmeta, kazao je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

On je, na sjednici Tužilačkog savjeta (TS), rekao da je za šest i po mjeseci njegovog rada ostvario većinu stvari najavljenih programom rada koji je predstavio dolaskom na poziciju rukovodioca SDT-a.

“Smatram da bi bilo potrebno uputiti još specijalnih tužilaca u SDT”, kazao je Novović.

On je, kako prenosi portal Vijesti, podsjetio da je na njegov zahtjev TS početkom juna uputio tri tužioca u SDT.

Novović je pojasnio da sada u zgradi SDT-a nema prostornih mogućnosti za upućivanje novog broja tužilaca, ali da bi se, ukoliko Ministarstvo pravde ustupi neke svoje prostorije, mogao povećati broj kancelarija, ali i tužilaca.

Član TS, Siniša Gazivoda, kazao je da je primjetno da SDT komunicira sa medijima i upitao da li će se i kada Novović obratiti javnosti.

Novović je rekao da je značajno povećano povjerenje javnosti u tužilaštvo.

“Onda kada budemo vidjeli da to povjerenje pada, mi bi promijenili naš odnos ka medijima i javnosti, mislim da to sada nije nužno”, dodao je Novović.

On je, upitan šta je sa istragama koje traju duže od šest mjeseci, kazao da je dva puta tražio izvještaje oko toga, a specijalni tužioci su to predali vršiteljki dužnosti vrhovne državne tužiteljke.

“Prioritet je pritvorskim predmetima, a na nekoliko kolegijuma SDT-a sam ukazao da se obrati pažnja na predmete gdje prijeti zastara”, rekao je Novović.

Kako je kazao, nema podataka koliko je predmeta u crvenoj zoni, jer je istraga “živa stvar”.

“Ali tužioci su dužni da urgentno rade u tim predmetima, jer to povlači i disciplinsku odgovornost. Tužioci su samostalni u radu i oni treba da snose odgovornost za predmete”, dodao je Novović.

On je kazao da je lista istražitelja formirana tek prije dva mjeseca i najavio da će biti uključeni u neke predmete.

Novović je rekao da je pristup bazama podataka državnih organa ograničen, i da bi umnogome bio olakšan rad tužiocima kad bi imali direktan pristup svim bazama.

“Optički kabl je doveden do Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), pa nam je iz IT sektora, rečeno da će taj kabal biti doveden do SDT-a”, rekao je Novović i dodao da se to još nije desilo.

On je istakao da očekuje da će brzo početi da radi forenzička laboratorija.

“Povećali smo broj radnih mjesta koji će raditi u tom sektoru. Imaćemo sedam ljudi što bi trebalo da zadovolji potrebe u tom dijelu digitalne forenzike”, naveo je Novović.

On je kazao da u Specijalnom policijskom odjeljenju imaju svega 21 ili 22 službenika, i da je to nedovoljno.

“Ne vidim ni kako da se popune te pozicije zbog manjka stručnog kadra. Ali to neka bude pitanje za direktora Uprave policije”, dodao je Novović.

On je ocijenio da je vidljiv napredak u radu SDT-a.

Novović je pojasnio da je nadležnost trebalo suziti i staviti fokus na značajna krivična djela.

“To je neophodno, jer bi se time SDT umnogome rasteretilo. To bi bilo potrebno incirati”, kazao je Novović.

Upitan koliko se osjeća bezbjedno nakon dolaska na funkciju glavnog specijalnog tužioca, on je kazao da nadležni organi to prate i reaguju sa adekvatnim obezbjeđenjem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS