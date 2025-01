Novogodišnja noć protekla relativno mirno

Podgorica, (MINA) – Nova godina širom Crne Gore, i pored velikog broja domaćih i stranih gostiju, dočekana relativno mirno bez većih narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz Uprave policije.

U prethodna 24 časa na graničnim prelazima Crne Gore, zabilježen je prelazak 49.797 osoba i 15.770 vozila.

“U gradovima u kojima je organizovan doček novogodišnje noći i pored većeg broja domaćih i stranih gostiju s aspekta bezbjednosti ne bi mogao da se izdvoji nijedan događaj koji bi privukao neku veću pažnju, odnosno nije bilo većih incidenata”, kazao je Milan Delić, koordinator OKC Uprave policije, prenosi Pobjeda.

On je podsjetio da je doček Nove godine organizovan u primorskim gradovima Budvi, Kotoru, Baru, Herceg Novom i Tivtu, kao i u Podgorici.

“Ukupno imamo oko 70 hiljada posjetilaca. Znači, Nova godina je bukvalno dočekana bez remećenja javnog reda i mira”, rekao je Delić.

Kako je saopštio, javni red i mir je narušen u pet događaja dok je u prethodna 24 časa izvršeno osam krivičnih djela.

U toku novogodišnje noći izvršena su i dva krivična djela, zbog čega je policija uhapsila tri osobe, od kojih su dvije zadržane.

“Dva krivična djela su se dogodila na primorju. U Budvi je bio napad na službena lica, dok je u Baru bila teška tjelesna povreda izazvana tučom”, kazao je Delić.

On je naveo da je zbog izvršenja težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti i saobraćaja uhapšeno 26 osoba.

“Apelovao bih na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da prilagode brzinu uslovima i stanju na putevima i da dok upravljaju motornim vozilom ne konzumiraju alkohol, psihoaktivne supstance, jer čuvajući svoj život, čuvate život i ostalih učesnika u saobraćaju”, poručio je Delić.

