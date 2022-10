Novaković Đurović, Đeka i Đurović idu na Prajd

Podgorica, (MINA) – Ministri ljudskih i manjinskih prava, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ekonomskog razvoja i turizma, Fatmir Đeka, Ana Novaković Đurović i Goran Đurović predstavljaće Vladu na Montenegro Prajdu koji se održava u subotu.

To je saopšteno nakon današnje sjednice Vlade.

Na sjednici je Vlada usvojila informaciju o obezbjeđivanju sredstava za pokriće troškova za sprovođenje izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Zeta koji će se održati 23. oktobra.

„Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da za tu namjenu iz sredstva tekuće budžetske rezerve izdvoji 81,5 hiljada EUR, kao i 3,735 EUR za finansiranje troškova izborne kampanje podnosiocima izbornih lista u opštini Zeta“, kaže se u saopštenju.

Izmijenjena je odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemioloških mjera produžava do 21. oktobra.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o osnivanju Javne predškolske ustanove „Majka Tereza“, u Tuzima.

Kako se navodi, Opština Tuzi je dostavila inicijativu za osnivanje predškolske ustanove javno-privatne ustanove (JPU) „Majka Tereza“, umjesto postojeće vaspitne jedinice „Dječja radost“ u okviru JPU „Đina Vrbica“, a ustanova će na osnovu sporazuma, u skladu sa zakonom, preuzeti djecu i zaposlene.

Dodaje se da će rad predškolske ustanove biti finansiran od novca programskog budžeta Ministarstva prosvjete tako da se njenim osnivanjem neće značajnije povećati finansijski izdaci u odnosu na prethodni preiod.

„Osnivanjem ustanove u Tuzima unaprijediće se obrazovno-vaspitni rad i stvoriti optimalniji uslovi za njegovo efikasnije organizovanje, ali i obezbjediti bolja i efikasnija saradnja sa lokalnom upravom i nadležnim institucijama“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o izmjenama odluke o izradi izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada i odluku o izmjeni odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana.

Navodi se da su izmjenama odluke predložene nove lokacije na kojima će se uspostaviti zabrana građenja shodno Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

„Naime, na tim parcelama su planirani sadržaji koji bi trajno devastirali prostor, te ih je potrebno ponovo sagledati kroz izradu nove planske dokumentacije. Izmjenom Odluke propisuje se zabrana građenja do donošenja Izmjena i dopuna novih planskih dokumenata“, rekli su iz Vlade.

Predložene izmjene, kako se dodaje, zahtjevaju složeniji pristup izradi planskog dokumenta i dodatno angažovanje rukovodioca izrade i stručnog tima, zbog čega je ocjenjeno da je neophodno izdvojiti dodatna sredstva za izradu Plana.

„S tim u vezi, odlukom je određeno povećanje finansijskih sredstava potrebnih za izradu planskog dokumenta sa 15 hiljada na 20 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju.

Iz Vlade su podsjetili da je taj sporazum potpisan 22. jula, u Podgorici.

„Osnovna svrha donošenja ovog zakona je potreba za daljim unapređenjem bilateralnih odnosa između država ugovornica i regulisanje, odnosno ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja osiguranika i korisnika ovih prava po osnovu boravka ili rada na teritoriji jedne od država ugovornica“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će se stupanjem na snagu sporazuma omogućiti regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama.

