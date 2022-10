Simović Zvicer: Nosioci sudijske funkcije odbraniće snagu pravde

Podgorica, (MINA) – Sudijska dužnost je bremenita i teška posebno u današnjim okolnostima društvenog razvoja, kazala je predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer, navodeći da je uvjerena da će hrabrošću, nepristrašnoscu i profesionalnim radom nosioci sudijske funkcije odbraniti snagu pravde.

Ona je vršiocu dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesni Vučković, svim nosiocima sudijskih funkcija i zaposlenima u sudstvu čestitala 29. oktobar Dana crnogorskog sudstva.

Simović Zvicer je kazala da Dan sudstva nije samo obilježavanje sudijske profesije i funkcije, nego i datum kada je Crna Gora 1798. godine donosenjem Zakonika Opšteg, crnogorskog i brdskog, postavila temelje stvaranja društva savremene pravne tradicije i vrijednosti nezavisne sudske vlasti.

„Od tada do danas zadaci i izazovi sa kojima se suočava sudijska profesija dobijali su na kompleksnosti i obimu“, navela je Simović Zvicer.

Ona je istakla da je bremenita i teška sudijska dužnost, posebno u današnjim okolnostima društvenog razvoja i postavljenim kriterijumima ispunjavanja obaveza na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.

„Uvjerena sam da će svojom hrabrošću, nepristrasnošću i profesionalnim i odgovornim radom u vremenima koja slijede, nosioci sudijske funkcije primjenom ustavnih i zakonskih normi i pravičnim suđenjem pokazati i odbraniti snagu pravde“, zaključila je Simović Zvicer.

