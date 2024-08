Niković: Incident u hitnoj pomoći u Plužinama, dvije osobe oštetile vrata

Podgorica, (MINA) – U Plužinama rano jutros dvije osobe su parkirale automobil na ulaz u zgradu hitne pomoći u tom gradu i oštetile vrata, a sumnja se da je jedna od tih osoba na kratko oduzela i vozila sanitetsko vozilo.

To je saopštio direktor Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Vuk Niković, navodeći da je brzom reakcijom policije u kratkom roku omogućen nesmetan rad ekipe hitne pomoći u Plužinama.

Niković je kazao da je do incidenta došlo oko tri sata jutros.

“Dva NN lica su prvo parkirala auto na sami ulaz hitne pomoći i oštetile vrata, a sumnja se da je jedna osoba čak i u kratkom periodu izuzelo sanitetsko vozilo hitne pomoći i vozilo ga kroz grad”, naveo je Niković u saopštenju.

On je rekao da su mu zaposleni kazali da u tom periodu nije bilo pacijenata, a ni kućnih posjeta.

“Uposleni su bili na svojim radnim mjestima. Razlog ovakvog incidenta za sada je nepoznat”, dodao je Niković.

Kako je kazao, Uprava policije i Tuzilaštvo preduzimaju sve zakonske radnje prema počniocima tog incidenta.

“Naložio sam izuzimanje video nadzora jedinice, gps signala kretanja vozila, kao i snimak prednje kamere u vozilu koji će biti predati Tužilastvu”, istakao je Niković.

On je naglasio da će, kao direktor Zavoda, preduzeti sve zakonske radnje iz svoje nadležnosti, kako bi se počinioci najoštrije sankcionisali i omogućio nesmetan rad medicinskim radnicima.

Niković je naveo da se i u Jedinici hitne pomoći Danilovgrad jutros oko jedan sat dogodio incident na nivou verbalnog ekcesa koja je promtnom reakcijom policije Danilovgrad i riješena.

“Ovim putem odajem veliku zahvalnost Upravi policije koja shodno svojim ovlašćenjima omogućava nesmetan rad uposlenima ZHMP”, rekao je Niković.

On je najavio da će uskoro biti pokrenut pilot projekat obezbjeđenja svih jedinica Zavoda uz podršku Uprave policije, Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstva i posebnog sistema nadzora i obezbjeđenja objekata.

