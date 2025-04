Nestale djevojčice pronađene u napuštenom objektu

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija pronašla je u napuštenom objektu dvije djevojčice čiji je nestanak prijavljen u noći između utorka i srijede.

Iz Uprave policije saopšteno je da je službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić u noći između utorka i srijede, putem Dežurne službe prijavljen nestanak Jelene Tomić (14) i Kristine Nikčević (14).

Navodi se da su nestanak prijavili roditelji djevojčica.

Ističe se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić danas pronašli djevojčice u jednom napuštenom objektu sa još dvije maloljetne osobe.

“Napominjemo da je tokom oktobra 2024. godine, Upravi policije prijavljen nestanak maloljetne Kristine Nikčević koju su tada policijski službenici pronašli i predali roditeljima”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS