Nedopustivo ponašanje nadležnih prema ljekarima

Podgorica, (MINA) – Ponašanje nadležnih prema ljekarima u Crnoj Gori nedopustivo je, poručio je predsjednik Sindikata izabranih doktora Igor Ljutica na protestu ispred Ministarstva zdravlja.

Ljutica je kazao da su se na skupu pod nazivom “Spasavanje primarne zdravstvene zaštite u minut do 12”, okupili ljekari iz cijele Crne Gore.

On je najavio da bi se već sljedeće subote mogli okupiti i ispred Vlade, prenosi portal Vijesti.

Ljutica je rekao da je poražavajuće da premijer Dritan Abazović “dozvoljava” takvo ponašanje ministra zdravlja Dragoslava Šćekića.

“Ako se tako nastavi, i on će dijelom snositi krivicu. Ne smijemo dozvoliti da se više ovakvi ljudi pojave na čelu ozbiljnog ministarstva koje vodi brigu o građanima”, kazao je Ljutica.

On je rekao da nadležni nijesu htjeli da uvaže 240 ljekara iz cijele Crne Gore koji su tražili sastanak.

“Dragi političari, kad nijeste htjeli da čujete pjesmu, slušaćete oluju, ovo je samo početak. Svi pacijenti su uz nas, cijela Crna Gora je uz struku i školovane ljude. Ovo ponašanje prema ljekarima, da kažemo, građanima prvog reda, je nedopustivo i klasično tirjanstvo”, kazao je Ljutica.

Pacijenti, kako je dodao, najviše cijene ljekare na primarnom nivou.

“Kod nas nema ni mita ni korupcije, a ako nema korupcije i mita, vrijeme je da se malo i primarna pita. Samo nastavite da se oglušavate na naše zahtjeve, pa ćete vidjeti odgovor školovanih i nekompromitovanih ljudi. Oduzeli su nam parče hljeba, naravno da ćemo se pobuniti”, poručio je Ljutica.

Doktorka Lidija Ognjenović iz Doma zdravlja Nikšić kazala je da protestom žele pokazati ministru kako su “zadovoljni” platama i da rade u “odličnim” uslovima.

“Ovo je prvi sastanak i svi naredni će biti mnogo veći. Građanima ćemo pokazati ko su ljekari primarne zaštite, čuvari sistema i kako ćemo se boriti za naša prava”, poručila je ona.

Doktorka Vesna Milićević je rekla da je uzdrman primarni nivo zdravstvene zaštite, a samim tim i sekunarni i tercijarni.

Ona je kazala da zahtjevi sindikata nijesu nerealni.

“Ministre Šćekiću, Hrvatska je ovaj Vaš model napustila devedesetih, minimum 30 godina ste se vratili unazad”, navela je Milićević.

Protest je uslijedio nakon odluke Ministarstva zdravlja da ignoriše zahtjeve dijela zaposlenih u zdravstvenom sistemu, uz obrazloženje da ne pripadaju reprezentativnim sindikatima.

Predstavnici Sindikata izabranih doktora ranije su najavili da će od predstojećeg ponedjeljka raditi po novim pravilima i normama Fonda za zdravstveno osiguranje.

