Nakon 20 godina instalirani novi sterilizarori

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Klinički centru Crne Gore (KCCG) nakon skoro 20 godina instalirani su novi sterilizarori, čime se podiže nivo kvaliteta zdravstvenih usluga osiguranicima, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG-a saopšteno je da nastavljaju sa unaprjeđenjem uslova rada.

Oni su kazali da je u petak montiran novi automatski prolazni parni sterilizator u Centralnoj sterilizaciji Operacionog bloka, umjesto aparata koji je u upotrebi od marta 2003. godine.

Kako su objasnili, novi sterilizator namijenjen je parnoj sterilizaciji na temperaturama opsega od 121ºC do 135ºC kapaciteta 609l.

Iz KCCG su podsjetili su da je u Centralnoj sterilizaciji Operacionog bloka prije dva mjeseca montiran i manji automatski neprolazni parni sterilizator, kapaciteta 63l.

“Iako manjeg kapaciteta, radi se takođe o aparatu koji je namijenjen za sterilizaciju od 121ºC do 135ºC”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da novi aparati imaju napredniju tehnologiju čime se omogućava kraće vrijeme za sterilizaciju materijala i samim tim i veći broj sterilizacija.

Novi aparati, kako su kazali, obezbijeđeni su iz planiranih budžetskih sredstava ukupne vrijednosti oko 120 hiljada EUR bez PDV.

“Iako su zamijenjeni aparati, od njihovog montiranja 2003. godine do sada, bili u upotrebi 24 sata 365 dana u godini, oni su i dalje u fukciji tako da su montirani na drugoj lokaciji gdje će biti formiran još jedan centar za sterilizaciju u kome će se vršiti sterilizazija medicinskog materijala sa klinika”, rekli su iz KCCG-a.

Oni su naveli da će pored ova dva sterilizatora, biti montiran i treći, plazma sterilizator, koji se koristi za sterilizaciju termolabilnih materijala na niskim temperaturama oko 50 ºC.

“Novi Centar za odjeljensku sterilizaciju biće u funkciji od narednog mjeseca tako da će sterilizacija medicinskog materijala sa klinika u njemu dodatno rasteretiti Centralnu sterilizaciju”, zaključili su iz KCCG-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS