Na Medicinskom fakultetu od sada specijalizacije iz anestezije i urgentne medicine

Podgorica, (MINA) – Na Medicinskom fakultetu u Podgorici uvedena su dva nova programa specijalizacije iz oblasti anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, kao i urgentne medicine, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora kazali su da su, pored postojećih specijalizacija iz radiologije i porodične medicine, nove uvedene u cilju stručnog usavršavanja doktora medicine na Mediciinskom fakultetu u Podgorici.

To je, kako su rekli, i utvrđeno Pravilnikom o specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih sradanika, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja.

„Tim pravilnikom i za ta dva nova specijalistička programa propisuju se programi i trajanje specijalizacija, način obavljanja staža i polaganja ispita, kao i uslovi koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obavljanje staža i način priznavanja staža“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su na taj način stvoreni uslovi za obezbjeđivanje potpune edukacije i stručnog specijalističkog ustavršavanja doktora medicine u Crnoj Gori i iz tih oblasti.

To će se, kako su rekli iz Ministarstva zdravlja, pozitivno odraziti i na racionalizaciju trošenja finansijskih sredstava koja se opredjeljuju za tu namjenu.

Iz tog resora su kazali da je trajanje specijalističkih studija za oblast anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, kao i urgentne medicine pet godina i da tokom specijalističkog staža specijalizant stiče teorijska i praktična znanja i osposobljava se za stručni rad u toj oblasti.

„Praktični dio staža obavlja se u Kliničkom centru, kliničko-bolničkim centrima i bolnicama, čiji je osnivač država i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a u skladu sa pravilnikom“, kaže se u saopštenju.

Teorijska nastava, kako su rekli iz Ministarstva, obavlja se na Medicinskom fakultetu, paralelno sa praktičnim dijelom staža.

