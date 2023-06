Na Ambasadi Crne Gore u Atini zastava na pola koplja

Podgorica, (MINA) – Zastava na Ambasadi Crne Gore u Atini spuštena je na pola koplja, povodom trodnevne žalosti koja je u Grčkoj proglašena zbog stradanja desetine migranata.

Desetine ljudi su poginule, a više od 100 je spašeno nakon što se ribarski brod sa migrantima prevrnuo i potonuo u blizini južne obale Grčke.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) izrazili su saučešće zbog gubitka života u tragičnom potonuću broda, koji je prevozio migrante, u blizini Pilosa.

“Spuštanjem državne zastave na pola koplja, naša Ambasada u Atini pridružila se Grčkoj u žalosti”, naveli su iz MVP na Tviteru /Twitter/.

