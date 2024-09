MUP sprovodi akciju dobrovoljnog davanja krvi

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), u partnerstvu sa Zavodom za transfuziju krvi, sprovodi akciju dobrovoljnog davanja krvi širom Crne Gore, u okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana unutrašnjih poslova.

Iz MUP-a su saopštili da službenici tog Vladinog resora i Uprave policije na taj način doprinose popunjavanju zaliha krvi u Zavodu, ne samo u susret 2. oktobru, već uvijek kada su u mogućnosti na taj način promovišu humanost i empatiju.

Oni su kazali da očekuju da će u višednevnoj akciji davanja krvi biti donirano nešto više od 130 jedinica sigurne krvi.

„Vjerujemo da je ovakav odziv jako dobar i doprinosi afirmaciji kulture dobrovoljnog davanja krvi i uspješnom radu zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori“, rekao je predstavnik MUP-a Dragan Pejanović.

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi Tamara Šćepanović zahvalila je predstavnicima MUP-a i istakla da su Zavod i MUP ponosni na dugogodišnju saradnju.

Ona je pozvala sve građane koji su u mogućnosti da slijede pozitivne primjere i fokusiraju se na plemenita djela, jer „naše malo nekome može spasiti život“.

