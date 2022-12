MUP i NVO partneri u borbi protiv trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Nevladine organizacije (NVO) značajan su partner Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u sprovođenju preventivnih programa i ublažavanju mogućih posljedica trgovine ljudima, kazao je resorni ministar Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Adžić je to rekao na sastanku sa predstavnicima NVO, na kojem su potpisani ugovori na osnovu rezultata Javnog konkursa “Zajedno u borbi protiv trgovine ljudima”, za čiju realizaciju je opredijeljeno 40 hiljada EUR iz državnog budžeta.

“Odlukom Komisije za raspodjelu sredstava izabrano je pet NVO čiji će se projekti finansirati, i to: Centar kreativnih vještina, Savjet za implementaciju omladinske politike, Identitet, Crnogorski ženski lobi i Asistent”, kaže se u saopštenju.

Adžić je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom MUP-a i nevladinog sektora u gotovo svim oblastima iz nadležnosti tog resora, ističući otvorenost za unapređenje saradnje i osnaživanje novih projekata.

“Vjerujem da će sredstva kroz partnerstvo državnog i nevladinog sektora u krajnjem doprinijeti sveukupnom unapređenju mehanizama i postizanju što boljih rezultata u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori”, rekao je Adžić.

