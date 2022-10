Milošević podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević podnio je danas ostavku na tu funkciju, saznaju “Vijesti”.

Navodi se da je Milošević to učinio nakon razgovora sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

Milošević je u svojstvu građanina saslušan u subotu veče, u sklopu istrage o švercu cigareta.

Nakon šest sati provedenih u policiji, on je saopštio da podržava akciju Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije i poručio da je u zajedničkom interesu da se rasvijetle potencijalne nezakonitosti.

