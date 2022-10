Milošević: Nijesam uhapšen ni priveden

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević kazao je da nije uhapšen ni priveden, već da se odazvao pozivu policije u svojstvu građanina i nadležnim organima pružio na uvid svu potrebnu dokumentaciju koja je od njega tražena.

U petak je, u okviru akcije Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) na presijecanju krijumčarenja cigareta, priveden veći broj osoba.

“Želim da naglasim da nijesam uhapšen niti priveden. Odazvao sam se pozivu policije u svojstvu građanina i pružio svu potrebnu dokumentaciju koja je od mene tražena na uvid nadležnim organima”, rekao je Milošević u reagovanju dostavljenom agenciji MINA.

On je kazao da podržava akciju SDT-a i policije u cilju rasvjetljavanja tog i svih slučajeva iz nadležnosti UPC.

Milošević je poručio da je na raspolaganju kako bi pružio sve neophodne informacije u cilju rasvjetljavanja potencijalnih nezakonitosti jer je to u zajedničkom interesu.

“Razumijem da se ovakve informacije plasiraju medijima u ovom trenutku sa bombastičnim naslovima o mom hapšenju i razumijem da to upravo sada odgovara određenim krugovima i kriminalnim grupama koje su povezane sa organizovanim švercom cigareta”, naveo je Milošević.

On je kazao da je, u svojim prethodnim izjavama koje se tiču šverca, upravo on nagovijestio o kakvim se grupama radi i na šta su sve spremne da bi ponovo došle do zaplijenjene robe.

“Nije slučajno što se takvi naslovi odnose na osobu koja je postigla najbolje rezultate u istoriji borbe protiv krijumčarenja cigareta u Crnoj Gori za najkraće moguće vrijeme, zbog čega je Crna Gora dospjela na prvo mjesto u Evropi po tom pitanju, što je istaknuto i pohvaljeno u svim izvještajima evropskih i svjetskih institucija”, smatra Milošević.

On je napomenuo da je za pet mjeseci njegovog mandata, zaplijenjeno cigareta više nego zadnjih 30 godina.

“Sve radnje i odluke iz svoje nadležnosti sprovodio sam u skladu sa zakonom. Uprava prihoda i carina ima blizu 1,2 hiljade zaposlenih, ja kao njen direktor sam spreman da snosim odgovornost ukoliko se utvrdi kršenje bilo koje zakonske procedure iz svoje nadležnosti”, zaključio je Milošević.

