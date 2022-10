Milošević: Ne plašim se hapšenja

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević kazao je da se ne plaši hapšenja i dodao da očekuje da opet bude saslušan pred nadležnim organima.

Milošević je, u emisiji Načisto koja je snimljena u srijedu uveče, rekao da su se i danas desile “okolnosti koje su i meni nepoznate, nova lišavanja slobode, to su neki novi momenti”.

Milošević je kazao da u potpunosti stoji na raspolaganju državnim organima, rekavši da se ne plaši, sve i da dođe do njegovog hapšenja.

“Ja ću u postupku saslušanja ili kao građanina ili nekoga ko će biti lišen slobode obrazložiti sve ono što bude interesovalo tužilaštvo”, rekao je Milošević.

On je kazao da je bitno napomenuti da nemaju podatke da cigarete nijesu uništavane.

“Ovdje se radi o činjenici da jedan kamion nije stigao na destinaciju. To je ono što je trenutno dostupno meni kao direktoru”, kazao je Milošević, prenose Vijesti.

On je kazao da nije bilo pritisaka od premijera Dritana Abazovića da podnese ostavku.

“Imali smo normalan razgovor, razmijenili smo argumente. Ni u jednom momentu nije bila upitna moja ostavka, odgovornost. Međutim, nakon određenih podataka, kad sam shvatio da će istraga potrajati i da mogu biti pozvan da dajem određene izjave, procijenio sam da nije realno da ostanem na toj poziciji”, rekao je on.

Milošević je rekao da se nada da će tužilaštvo doći do toga gdje je cigarete trebalo da odu, ko ih je naručio i ko je davao mito, ako je davao, koja kriminalna grupa iza toga stoji.

Milošević je, povodom tvrdnji da je 90 odsto cigareta predviđenih za uništenje završavalo na crnom tržištu, rekao da je za vrijeme njegovog mandata na čelu UPC spaljeno pet hiljada paketa sa cigaretama.

“Ako postoje takve indicije, postavlja se pitanje zašto se nije reagovalo ako se sve znalo i ako su postojali materijalni dokazi”, kazao je on.

Govoreći o Komisiji za uništavanje oduzetih cigareta, Milošević je rekao da je imao konsultacije sa visokim funkcionerima iz Specijalnog policijskog odjeljenja.

“Razgovarali smo o imenima koja bi mogla biti sporna, jer su kružile spekulacije da li se cigarete spaljuju ili ne. Nakon toga sam odlučio da određene članove komisije uklonim, za koje sam dobio operativne podatke da su sporni”, rekao je on.

Milošević je naglasio da je isključivo u profesionalnom odnosu sa članovima Komisije za uništavanje oduzetih cigareta i da nikoga ne poznaje privatno.

“Ni sa jednim od njih nisam imao telefonski razgovor ili sastanak nasamo, osim sa Elvirom Adrovićem, uvijek u prisustvu još jedne osobe, u službenim prostorijama, oko tekućih stvari koje se dešavaju u UPC”, rekao je Milošević.

On je rekao da postupak uništenja cigareta podrazumijeva da on kao direktor dobije detaljan scenario koji potpisuje pet članova komisije.

“Postoje osnovni podaci koji su neophodni za proces uništenja – piše vrijeme uništenja, koji će kamioni biti angažovani, koja će se količina uništiti, odakle kreće”, dodao je on.

Prema riječima Miloševića, spaljivanje cigareta “očigledno nije urađeno” po planiranom scenariju.

“Taj koji je napravio propust svjesno je napravio, očigledno, pokušaj krivičnog djela”, naveo je on.

Milošević je kazao kako je neozbiljan pokušaj da se Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) prikaže kao neko ko je doprinio neko rasvjetljavanju ovog slučaja.

“Ja ću navesti optužbe i sumnje da određeni u ANB-u stoje iza namještanja dijela ovih aktivnosti. Da li smo u javnosti dobili informaciju da je kamion praćen, jesmo. Postavlja se pitanje – kad je praćen – gdje je nestao”, rekao je Milošević.

On je dodao da je kamion sa cigaretama tražen trideset sati, i da je dobio informacije da su se “ljudi predali sami”, a ne da je to vozilo pronašla policija.

“Kako je to moguće ako je ANB pratio”, upitao je Milošević.

Milošević je, povodom navoda da su u kamionu pronađene cigarete Mak koje su ranije bile predviđene za uništenje, rekao da su svi podaci o tome šta se kad uništavalo dostupni odranije.

“Imam razloga da sumnjam da je namještaljka, jer je u taj kamion u koji je utovarena određena količina za uništavanje, ko je utovario sav taj ‘Mak’? Ko ga je utovario ako ga je Agencija pratila tajno”, upitao je Milošević.

Prema njegovim riječima, jedna je opcija da je sve smišljeno i pušteno da kamion skrene.

“To bi dovelo do počinilaca, vidjelo bi se gdje je ide kamion, gdje je magacin… Ako je to tako praćeno, recite zašto neko novi nije uhapšen ko je utovario Mak cigarete, jer Mak nije utovaren u Zetatransu, jer u Zetatransu nema tih cigareta”, naveo je Milošević.

