Milatović: Postoji mogućnost da Zelenski posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da postoji mogućnost da njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski uskoro posjeti Crnu Goru.

On je to rekao novinarima nakon svečanosti koju su institucija predsjednika Crne Gore, Ministarstvo odbrane i Glavni grad organizovali povodom obilježavanja 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom.

Odgovarajući na pitanje da li je tačno da će Zelenski doći u Crnu Goru, Milatović je naveo da je stav Crne Gore o Ukrajini od početka rata vrlo jasan.

“Ne bih još zvanično ništa potvrđivao, ali mogu da kažem da postoji mogućnost da uskoro budem domaćin Zelenskom”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, ukoliko bi Zelenski došao u Crnu Goru, sastao bi se i sa drugim crnogorskom zvaničnicima.

“Moguće da bi došlo i do potpisivanja određenih sporozuma, između ostalog sporazuma o prijateljstvu između Crne Gore i Ukrajine i drugih sporazuma na kojima trenutno radi Vlada Crne Gore”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, to bi bila prilika da se još jednom pokaže prijateljstvo između Crne Gore i Ukrajine.

Milatović je najavio da će predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u Crnu Goru stići 14. maja, na njegov poziv.

“Mislim da je to velika stvar za Crnu Goru i još jedna potvrda povjerenja koje evropski visoki zvaničnici imaju prema Crnoj Gori”, dodao je Milatović.

On je naveo da je više puta govorio da je upravo sada najbolji mogući trenutak da se napravi veliki korak naprijed kada je u pitanju evropski put Crne Gore.

“Kao što vidite, ja non stop radim na tome i upravo i moj poziv Košti i njegov dolazak u Crnu Goru 14. maja ide svemu tome u prilog”, dodao je Milatović.

Odgovarajući na pitanje brine li ga pokušaj revizije istorije Srpske pravoslavne crkve i kako gleda na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija da je Pavle Đurišić bio veliki heroj, Milatović je kazao da misli da je rekao sve organizujući veličanstvenu proslavu, u cilju promocije antifašističkih vrijednosti i tekovina na kojima se temelji i moderna Crna Gora.

“Borba za slobodu, borba za pravdu, za jednakost, ali istovremeno i borba za obnovu naše državnosti tada u okvirima jugoslovenske zajednice su temelji onoga što su nam upravo heroji antifašističke borbe u Crnoj Gori ostavili”, naveo je Milatović.

On je poručio da je, u tom smislu, njegov stav potpuno jasan.

“Mogu da govorim riječima i djelima, a svima ostalima, naravno, ostavljam da sude o tome”, dodao je Milatović.

Na pitanje da li je takva izjava Joanikija pokušaj mijenjanja istorije i osuđuje li takvu izjavu, Milatović je kazao da misli da je sve rekao, upravo svim svojim stavovima i svojim izjavama kada su u pitanju antifašističke vrijednosti i antifašističke tekovine na kojima se bazira i moderna Crna Gora.

“Tako da su moji stavovi tu vrlo jasni”, poručio je Milatović.

