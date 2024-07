Milatović osudio podmetanje požara na Gorici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osudio je nemar i podmetanje požara koji su izazvali ozbiljne posljedice po prirodu i ugrozili obližnje objekte na brdu Gorica.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Zdravko Blečić rekao je da je jutros ponovo aktiviran požar na Gorici.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da od sinoć, po ko zna koji put, gore “pluća” Podgorice.

“Oštro osuđujem nemar i podmetanje požara koji su izazvali ozbiljne posljedice po prirodu i ugrozili obližnje objekte”, rekao je Milatović.

On je zahvalio vatrogasnim službama i svim građanima na nadljudskim naporima da se požar stavi pod kontrolu.

“Pozdravljam i brzu reakciju nadležnih organa u pronalaženju odgovornih za izazivanje požara. Naš odnos prema prirodi mora se promijeniti, jer ljepote i bogatstvo koje imamo samo mi možemo sačuvati”, poručio je Milatović.

