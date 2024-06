Meken: UK podržava Crnu Goru u naporima da osigura prosperitet građanima

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno kraljevstvo (UK) ostaje posvećeno podršci aspiracijama i naporima Crne Gore da osigura stabilnu i prosperitetnu budućnost za građane, poručila je britanska ambasadorka u Podgorici Don Meken.

Britanska Ambasada je svečanom proslavom u rezidenciji Meken povodom rođendana kralja Čarlsa III obilježila taj važan praznik.

Iz britanske Ambasade saopšteno je da je proslava okupila goste iz političkog života, nevladinog sektora, medija, diplomatskog kora, Čivning stipendiste, kao i goste iz drugih sfera saradnje između britanske Ambasade i Crne Gore.

Meken je istakla da je partnerstvo između UK i Crne Gore blisko i dodala da je UK jedan od mnogo crnogorskih prijatelja.

„Mi ostajemo posvećeni našoj podršci aspiracijama i naporima Crne Gore da osigura stabilnu i prosperitetnu budućnost za svoje građane“, rekla je Meken.

Ona je poručila da UK snažno podržava crnogorski fokus na ekonomske, strukturne i pravosudne reforme, kao i napore da se poboljša kvalitet života građana.

„Radimo ruku pod ruku s crnogorskim kolegama na ključnim pitanjima, uključujući jačanje institucija vladavine prava i borbu protiv organizovanog kriminala, izgradnju crnogorske otpornosti na sajber prijetnje, podršku razvoju vašeg obrazovnog sistema i drugih aspekata transformacije koji utiru put ka onome što svi želimo za našu djecu – bolje sjutra“, rekla je Meken.

Supruga predsjednika Crne Gore Milena Milatović rekla je da Crna Gora i UK potvrđuju da je kultura duša svakog naroda.

„Obje kulture obiluju bogatim nasleđem, umjetnošću, tradicijom, ali i inovacijom i novim idejama. Kroz kulturnu razmjenu, saradnju umjetnika i institucija, možemo obogatiti živote naših građana, produbljujući međusobno razumijevanje i prijateljstvo“, kazala je Milatović.

Kako je navela, da univerzalne vrijednosti prevazilaze granice u atlasu pokazuje i saradnja na polju obrazovanja, kao i borbe za ravnopravnost i jednakost u svim segmentima.

„Mladi ljudi su pokretač svakog uspješnog društva. Zato me posebno ponosnom čini činjenica da se sve više mladih odlučuje za obrazovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i da je naša zemlja dom za velikih broj Britanaca, bilo da dolaze kao studenti ili turisti“, istakla je Milatović.

Iz Ambasade su kazali da se ovim događajem obilježava poseban dan Njegovog Veličanstva i nudi prilika da se naglasi trajno prijateljstvo između UK i Crne Gore, kao i zajedničke vrijednosti i različite spone koje povezuju dvije države.

U saopštenju se navodi da britansko-crnogorski odnosi imaju izuzetno dugu i bogatu istoriju.

„Kulturne veze između Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore su značajne, sa brojnim događajima, obrazovnim programima i sportskim susretima koji dodatno jačaju naše prijateljstvo i saradnju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su danas dvije države partneri u NATO savezu i dijele zajedničke vrijednosti i viziju sigurnosti i stabilnosti.

„Ambasada sarađuje sa crnogorskim državnim institucijama i Vladom, kao i brojnim međunarodnim i lokalnim partnerima, na pitanjima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su istakli da su ti zajednički prioriteti doveli do saradnje u oblasti regionalne stabilnosti i odbrane, podrške u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, promovisanja vladavine prava, podrške demokratiji, uključujući slobodu medija i inkluziju.

Oni su poručili da kroz rad Britanskog savjeta nastavljaju da promovišu podršku na poljima kulturne razmjene i obrazovanja.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, zvanični rođendan Kralja Čarlsa III proslavlja se velikom svečanošću, uključujući tradicionalnu paradu „Trooping the Colour“, koja okuplja hiljade gledalaca.

„Ovaj događaj je prilika da britanski građani i građanke izraze svoju zahvalnost i poštovanje prema Kralju i njegovoj službi zemlji i narodu“, kaže se u saopštenju.

Britanska Ambasada zahvalila je sponzorima i partnerima događaja na njihovoj neprocjenjivoj podršci u organizaciji proslave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS