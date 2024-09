Medijima prošle godine iz javnih fondova više od 7,9 milona EUR

Podgorica, (MINA) – Mediji u Crnoj Gori su prošle godine, po prijavljenim podacima organa javnog sektora, iz javnih fondova prihodovali 7,94 miliona EUR, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su ocijenili da transparentnost finansiranja medija iz javnih fondova u Crnoj Gori ostaje ograničena i pored precizne zakonske obaveze medija i organa javnog sektora da o ovom izještavaju Ministarstvo kulture i medija.

CGO je, kako su kazali, godinama pratio tokove novca iz budžeta ka medijima.

“Upravo su ti nalazi CGO-a bili snažno zagovaračko sredstvo da se ovo pitanje zakonski reguliše, od kad je Ministarstvo nadležno da to prati. Međutim, u praksi ostaje dosta onih koji zakon ne poštuju, a izostaje primjena propisanih sankcija”, istakli su iz CGO.

Oni su naveli da je po dostupnim podacima iz Ministarstva kulture i medije, 55 odsto evidentiranih medija dostavilo podatke o finansiranju za prošlu godinu, odnosno 109 od 198 medija.

Iz CGO su objasnili da to ne uključuje medije koji se nijesu evidentirali!).

“U tom dijelu, može se konstatovati pad odgovornosti među medijima, jer je u 2022. godini 62 odsto medija izvjestilo o ovim prihodima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je 64 odsto organa javnog sektora dostavilo Ministarstvu podatke o finansiranju medija za prošlu godinu, odnosno 430 od 675, dok je 2022. godini to učinilo svega 27.8 odsto

“Mediji u Crnoj Gori su u 2023. godini, po prijavljenim podacima organa javnog sektora, iz javnih fondova prihodovali 7.942 101.92 EUR, a za 2022. godinu taj prijavljeni iznos bio je 7.599 233.72 EUR”, ističe se u saopštenju CGO-a.

Ukazuje se da su prihodi iz javnog sektora koje mediji prijavljuju značajno manji za obje godine od iznosa koje je javni sektor izvjestio u dijelu ulaganja u medije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS