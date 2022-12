Mediji objavili propratno pismo, a ne mišljenje EK o Predlogu zakona

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde je u Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću ugradilo sve preporuke i sugestije koje su date u posljednjoj pravnoj ocjeni eksperata Evropske komisije (EK), saopšteno je iz tog resora.

Iz Ministarstva su naglasili da dio teksta koji je objavljen u medijima ne predstavlja Mišljenje EK, već propratno pismo a i ono se, kako su naveli, u najvećoj mjeri odnosi na bojazan u vezi buduće implementacije Zakona, a ne na sam normativni dio.

„Uostalom, ministar pravde je na jučerašnjoj sjednici Vlade, kao i u više prethodnih nastupa, jasno isticao da smo svjesni izazova koji se tiču primjene ovog Zakona zbog stanja u kojima se naše institucije nalaze, ali to ne umanjuje potrebu usvajanja ovog Zakona“, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Iz tog resora su naveli da su činili sve da, u mjeri sopstvenih kapaciteta, kadrovski i administrativno osnaže državno tužilaštvo i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, i da će takva praksa biti nastavljena.

„Osim toga, u cilju snaženja postojećeg Predloga zakona, juče je Vlada usvojila i Predlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima, a najavljena je izmjena i Zakona o parničnom postupku čime će se značajno učvrstiti pravno tle za adekvatniju implementaciju ovog Predloga zakona“, kazali su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, ekspert EK u svojoj pravnoj ocjeni navodi da Zakon sam po sebi može biti prihvaćen, uz određene i već formulisane komentare – preporuke u okviru pravne procjene.

„Naročito Druge pravne procjene novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od 23. septembra“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo u postojeći Predlog zakona ugradilo sve preporuke i sugestije koje su date u toj Drugoj pravnoj procjeni koja, kako su istakli iz tog resora, predstavlja i posljednju pravnu ocjenu eksperata EK.

„Još jednom napominjemo da smo tokom skupštinske procedure otvoreni za sve sugestije i kritike, kao i dobronamjerne amandmane na postojeći Predlog kako bismo došli do najboljeg mogućeg teksta koji će podržati parlamentarna većina u cilju efikasne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kazali su iz Ministarstva.

Iz tog resora su najavili da će predložiti i formiranje određenog relevantnog međuinstitucionalnog tijela, koje će se baviti primjenom Zakona i koje će moći da sugeriše Vladi i Skupštini u kom pravcu su potrebna dodatna snaženja relevantnih institucija, kao i normativnog okvira.

„Nadamo se da će ovaj Predlog zakona ujediniti sve donosioce odluka i istinske borce za vladavinu prava u namjeri da stvorimo još jedno snažno i efikasno oruđe u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u saopštenju.

Ministarstvo pravde će, kako se navodi, u tom procesu biti otvoren i iskren saveznik.

„Uostalom, kome smeta zakon koji ima za cilj oduzimanje imovine onima koji su je stekli na štetu svih građana u Crnoj Gori“, upitali su iz Ministarstva.

