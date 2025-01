MCP: Nalaganje badnjaka bez muzičko-scenskih nastupa

Podgorica, (MINA) – Nalaganje badnjaka ove godine, zbog tragičnih događaja na Cetinju, treba obavljati isključivo u skladu sa bogoslužbenim poretkom i u molitvenom raspoloženju, bez planiranih muzičko-scenskih nastupa tih dana, saopštili su iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP).

„Obavještavamo sve sveštenstvo, vjerujuće i cjelokupnu javnost da treba obratiti naročitu pažnju da se ovogodišnja sabranja blagosiljanja i nalaganja badnjaka, a zbog tragičnih događaja na Cetinju, obavljaju isključivo u skladu sa bogoslužbenim poretkom i u molitvenom raspoloženju, bez planiranih muzičko-scenskih nastupa tih dana“, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su rekli da te muzičko-scenske nastupe treba odložiti do daljnjeg.

Oni su naglasili da pretpraznični čin uoči proslave rođenja Gospoda Isusa Hrista ima svoje značajno mjesto u crkvenoj i narodnoj tradiciji, što se osobito ogleda u prebogatim običajima u porodičnim domovima.

Kako su naveli iz MCP, posljednjih decenija, a zbog života u gradovima, postala su izuzetno posjećena saborna nalaganja badnjaka pred parohijskim i manastirskim hramovima.

„Ova praksa jeste blagoslovena i nije protivna etosu i prirodi Crkve, ali je neophodno da svaki segment tih proslava bude usredsređen na suštinsku poruku praznika Božića“, istakli su iz MCP.

Oni su naglasili da je neophodno da se svi, suočeni sa bezumljem užasnog nasilja kojem se svjedoči već drugi put u relativno kratkom vremenu, vrate ljubavi prema Bogu i bližnjima.

„Jedino čega treba da se klonimo i šta treba da nenavidimo su grijeh, bogoborstvo i bratomržnja“, rekli su iz MCP i istakli da su to neprijatelji ljudskog roda.

Kako su naveli, jedni drugima ljudi su braća i sestre, budući da su sinovi i kćeri zajedničkog Oca nebeskoga.

„Stoga, u bratskoj i sestrinskoj ljubavi i slozi da dočekamo spasonosni dan Rođenja Hristovoga, njegujući među sobom mir i dobru volju“, poručili su iz MCP.

