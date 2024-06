Martinović: Za Lake fest 50 hiljada EUR, a za Wild Beauty Art 90 hiljada

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT) opredijelilo je 50 hiljada EUR za organizaciju “Lake festa” u Nikšiću i 90 hiljada EUR za “Wild Beauty Art” koji će biti održan na Durmitoru, saopštio je resorni ministar Vladimir Martinović.

Kako je saopšteno iz MERT, na današnjoj sjednici Vlade, na predlog Martinovića, usvojene su Informacija o organizaciji festivala „Lake Fest 2024” s Prijedlogom ugovora i Informacija o organizaciji „Međunarodnog festivala Wild Beauty Art 2024” s Prijedlogom ugovora.

Martinović je istakao značajan uticaj oba festivala na Crnu Goru i regije u kojima se održavaju.

“Lake Fest se organizuje 13. godinu u Nikšiću, što potvrđuje njegov tradicionalni karakter i stečeni renome. To je prepoznatljiv muzički događaj koji okuplja ljubitelje muzike iz regiona i šire, doprinosi promociji Nikšića kao kulturno-turističke destinacije, povećava turistički promet i jača lokalnu ekonomiju,” rekao je Martinović.

On je dodao da “Wild Beauty Art” festival promoviše umjetnost i kulturu u netaknutoj prirodi Crne Gore, doprinoseći, kako je naveo, ekološkoj svijesti i održivom turizmu.

“Održavanje ovog festivala u planinskim i ruralnim područjima podstiče razvoj lokalnih zajednica i privlači posjetioce iz cijelog svijeta, čime se doprinosi ekonomskom rastu i očuvanju prirodnih ljepota,” istakao je Martinović.

On je ocijenio da oba festivala imaju ključnu ulogu u kulturnom i ekonomskom razvoju Crne Gore, pružajući platformu za umjetnike i privlačeći posjetioce.

“Što doprinosi boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti zemlje”, rekao je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS