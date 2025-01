Martinović pokušao samoubistvo, preminuo tokom transporta u KCCG

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin Aco Martinović, koji je danas u tom gradu ubio deset osoba, preminuo je tokom transporta ka Kliničkom centru Crne Gore, nakon što je pucao sebi u glavu.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao da je Martinović pokušao da se ubije kada je shvatio da je opkoljen i da je u bezizlaznoj situaciji, a povredama podlegao tokom transporta.

Šaranović je na konferenciji za novinare rekao da je akcija policije uspješno izvršena.

Prema njegovim riječima, Martinović je bio izolovan ekspresnim djelovanje policijskih službenika.

“Pokušao je da se ubije, nije na licu mjesta podlegao povredama, ali je tokom transporta ka Klinčkom centru preminuo”, rekao je Šaranović.

On je kazao da je Martinović bio u rodbinskim ili prijateljski odnosima sa većinom žrtava.

