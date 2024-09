Marković: U narednim danima tužilačka odluka u slučaju Tunel

Podgorica, (MINA) – Tužilačka odluka u slučaju “Tunel” može se očekivati u narednim danima, kazao je vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Marković je, u emisiji Argumenti na Televiziji Cren Gore, rekao da je sedam mjeseci vrlo kratak period da bi govorili o nekim velikim rezultatima tužilaštva, ali da je u tom vremenu bilo puno rada i dosta rezultata koji idu u pravcu vizije koju je dao u početku svog mandata.

“A to je da uspostavimo savremeno, moderno evropsko tužilaštvo koje će raditi na principa odgovornosti, profesionalnosti i vladavine prava”, rekao je Marković, prenosi portal RTCG.

On je naglasio da je napravljen jako značajan korak, a to je da se krenulo u mijenjanje svijesti tužilačke organizacije, odnosno tužilaca.

To se, kako je rekao Marković, odnosi na način na koji tužioci treba da shvataju svoju profesiju, kao i na koji način treba da postupaju u predmetima, kakav odnos treba da imaju prema javnosti i na koji način treba dalje da se gradi tužilačka organizacija.

On je istakao a svaki tužilac mora postupati samostalno, nezavisno, u skladu sa Ustavom i zakonom i da ne smije da razmišlja prilikom donošenja tužilačke odluke o tome da li postoji nečiji interes u tom konkretnom predmetu.

“Ne smiju da budu pod uticajem bilo kakvih pritisaka, bio da dolaze iznutra ili van tužilačke organizacije”, dodao je Marković.

On je naglasio da je neophodno ubrzati rad na predmetima u određenim oblastima, poput napada na novinare i njihovu imovinu kao i pitanja predmeta policijske torture.

“Trenutno su u pripremi još oddatna dva upustva koja treba da omoguće efikasnije djelovanje tužilaštva”, kazao je Marković.

Kako je istakao, sama činjenica da postoji znatno nizak broj postavljenih tužilaca je jedan od razloga niže efikasnosti.

Marković je naglasio da je rad tužilačkog Savjeta u prethodnih sedam mjeseci bio vrlo aktivan i da je raspisao i realizovao procedure izbora čak 30 tužilaca.

“U ovom trenutku u crnogorskom tužilaštvu ima 115 tužilaca. Raspisan je konkurs za 11 kanadidata i po prvi put nakon više godina, na tom konkursu za tužioce imamo 24 kandidata, što je rezultat vraćanja povjerenja u tužilaštvo”, rekao je Marković i dodao da će do kraja godine biti raspisano još konkursa kako bi do kraja naredne godine bila popunjena sva mjesta.

On je kazao da pored Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) problem predstavljaju i tužilaštva na sjeveru Crne Gore.

“Suština je da postoji manjak interesovanje za mlade pravnike da konkurišu za tužilačka mjesta na sjeveru Crne Gore”, poručuje Marković.

Odgovarajući na pitanje zašto je mali broj prijava za SDT, Marković je kazao da je to sigurno zbog nedovoljno dobrih uslova sa aspekta finansija, i istakao da je tužilačka organizacija posebno izražena u SDT-u i da ona nosi dodatnu dozu odgovornosti i značajniju prisutnost u javnosti i samim tim dodatni pritisak na rad tužilaca.

