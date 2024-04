Marković: Niko ne može uticati na rad Državnog tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Na rad Državnog tužilaštva niko ne može uticati, poručio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković, navodeći da bilo kakve reakcije na rad tužilaštva neće uticati na način na koji će postupati.

Marković je, kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), to rekao tokom predavanja na na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu “Uloga Tužilaštva na evropskom putu Crne Gore – izazovi i perspektive”.

“Naša vizija je da u narednom periodu uspostavimo moderno, savremeno, evropsko Državno tužilaštvo, zasnovano na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava, koje će biti efikasno, djelotvorno i odgovorno”, rekao je Marković.

Kako je kazao, sve su to segmenti koje Državno tužilaštvo mora da ističe i gradi tako da i samo društvo to prepoznaje.

Marković je ocijenio da tužilaštvo kroz percepciju samostalnosti i nezavisnosti, daje percepciju pravde u crnogorskom društvu.

On je dodao da želi da se bori da crnogorsko društvo i građani zapravo vide Državno tužilaštvo na taj način.

“To zavisi od nas prevashodno, od svakog pojedinog tužioca i nas kao institucije, ali to zavisi i od drugih činilaca društva koji imaju i političke moći, koje imaju ingerencije u našem društvu i koje moraju postaviti svoj odnos prema državnotužilačkoj organizaciji na način da se ne ugrožava njena samostalnost”, ocijenio je Marković.

On je kazao da se to odnosi na pohvale koje mogu imati percepciju kod građana da izrvršna ili zakonodavna vlast ili bilo koji drugi društveni subjekti imaju udjela u rezultatima državnotuzilačke organizacije, kada je riječ o konkretnim predmetima.

Marković je istakao da se to odnosi i na slučajeve kada postoje određeni pritisci na rad tužilacke organizacije i postupajuće tužioce u pojedinim predmetima.

“Da ne bi bilo zabune, bilo kakve reakcije na rad državnog tužilaštva neće uticati na način na koji ćemo mi postupati i neće učiniti da državotuzilačka organizacija postupa drugačije nego samo u skladu sa zakonom i Ustavom”, poručio je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS