Majke Srebrenice pozvale Spajića da javno saopšti stav o Rezoluciji UN o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uvijek bila na pravoj strani istorije, kazale su danas “Majke Srebrenice” i pozvale premijera Milojka Spajica da javno saopšti stav o Rezoluciji Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici.

Spajić je ranije danas na pitanje novinara da li će Crna Gora biti kosponzor Rezolucije UN o Srebrenici, kazao da danas ne želi da odgovara na ta pitanja.

“Pošto Spajić nije želio danas da odgovori na pitanje o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, nadamo se da će sjutra imati svoj stav i će ga izreći javno”, navele su “Majke Srebrenice” u objavi na mreži X.

Crna Gora je, kako su dodale, uvijek bila na pravoj strani istorije.

“Pozivamo vas da to uradite i sada”, kaže se objavi.

