Magoč će biti proglašena za najboljeg zaposlenog ACG

Podgorica, (MINA) – Medicinska sestra na Aerodromu Podgorica Snežana Magoč, koja je sinoć, tokom redovne smjene, tri puta vratila u život jednog putnika Air Montenegra, biće proglašena za najboljeg zaposlenog Aerodroma Crne Gore (ACG), saopšteno je iz te kompanije.

U saopštenju ACG se navodi da je Magoč po znanju, profesionalizmu i ljudskoj riječi za sve, dobro poznata u stručnim krugovima, a od danas i najširoj javnosti.

Podsjeća se da je Snežana sinoć, tokom redovne smjene, tri puta vratila u život jednog putnika Air Montenegra i tako mu omogućila da još dugo i dobro poživi.

“Aerodromima Crne Gore predstavlja čast što je Snežana dio našeg tima, a to ćemo i ozvaničiti na Dan ACG, 23. jula kada će joj biti uručena nagrada za najboljeg zaposlenog kompanije”, kaže se u saopštenju.

Magoč, koja je i danas na poslu u redovnoj smjeni na Aerodromu Podgorica, kazala je da je u smjeni doktora Vida Vujovića, a na prvi poziv koleginice medicinske sestre Seke Radošević, odmah “poletjela” ka platformi gdje je zatekla putnika koji ne diše.

“Bez odlaganja sam započela kardio-pulmonalnu reanimaciju (KPR) koju sam morala da ponovim tri puta. Čini mi se da je sve trajalo čitavu vječnost. Ipak, kao tim smo, ispostavlja se, reagovali jako brzo i prema informacijama iz KCCG, pacijent je danas u stabilno”, rekla je Magoč.

Iz ACG su kazali da ekipu ambulante u okviru Službe zemaljskog opsluživanja na Aerodromu Podgorica u jednoj smjeni čine doktor, zemaljska stjuardesa koja je medicinska sestra i vozač.

“Nijedan aerodrom na svijetu, pa ni naši, ne mogu biti otvoreni ako, uz sve ostale službe, i medicinski tim nije pripravan”, ističe se u saopštenju.

U timu podgoričke ambulante su, kako se navodi, doktori Velimir Rubežić, Vido Vujović, Tatjana Đuričković i Vesna Vulanović, dok su medicinske sestre, uz Magoč, još Seka Radošević, Bojana Kopitović, Vesna Suhih, Svetlana Pavićević, kao i medicinski tehničar Vječislav Peličić.

“Podsjećamo, timovi ACG posljednjih sedmica rade u uslovima toplotnog udara zbog čega sve putnike još jednom molimo za razumijevanje okolnosti u kojima se odvija avio-saobraćaj. I naše kolege se svakog dana tokom cijelog dana suočavaju sa istim problemima na koje nailaze i naši poštovani putnici”, navodi se u saopštenju.

