Lazoviću i Pantoviću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i Radovanu Pantoviću određen je pritvor do 30 dana na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Oni su prethodno saslušani kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Borisa Savića, pišu Vijesti.

Lazović, koga je agencija Evropska unije za sprovođenje zakona Europol označila kao člana “kavačkog klana”, uhapšen je u ponedjeljak.

SDT sumnjiči Lazovića da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja.

Pantović koji je uhapšen u utorak, osumnjičen je za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

