Lazarević: Imamo odgovornost da na NATO zadatke uputimo spremne vojnike

Podgorica, (MINA) – U Bugarsku će biti upućen pješadijski vod Vojske Crne Gore, do 40 vojnika, čiji će zadatak biti odvraćanje od agresije, kazao je načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

Kako prenosi portal RTCG, crnogorski vojnici će u skladu sa odlukom Skupštine do kraja januara ući u sastav borbene trupe NATO alijanse na istočnim granicama Evrope.

Lazarević je u emisiji Fokus na Televiziji Crne Gore istakao da će, u slučaju da dođe do agresije Rusije na članice Alijanse, NATO tražiti od svojih članica da se izjasne o upotrebi tih snaga za odbranu.

U pitanju su, kako je dodao, opasni zadaci.

“Za izvršenje zadataka nam je potreban poligon, mi ćemo ići sa oklopnim vozilima i imamo odgovornost prema Alijansi da u potpunosti uputimo spremne vojnike, zato nam je potreban polygon”, rekao je Lazarević.

Lazarević je kazao da će se za taj prvi kontingent koristiti poligon neke od susjednih zemalja, dodajući da misli da će to biti u Sjeverenoj Makedoniji.

On je istakao da državno rukovodstvo neće dozvoliti da crnogorski vojnici odu nespremni na zadatak.

Lazarević je kazao i da je vrlo moguće da će taj drugi prostor za poligon iziskivati finasijske troškove.

“Razlozi zbog kojih tražimo poligon je izvođenje vježbi u Crnoj Gori. Članstvo u NATO spas je za Crnu Goru i to podrazumijeva određene obaveze. Jedna od tih obaveza su vježbe, kada se sinhronizuju aktivnosti različitih armija ili naše”, naveo je Lazarević.

Kako je kazao, trenutno su u Crnoj Gori pripadnici kraljevskog marinskog kropusa Ujedinjenog Kraljevstva, što je počast za VCG.

“Računam da će vježba u maju, sa oko 500 vojnika članica NATO-a, biti realizovana na poligonu”, poručio je Lazarević.

Na pitanje da li prijeti opasnost da se sukob sa teritorije Ukrajine prelije i na Balkan i da se situacija zakomplikuje, Lazarević je naveo da uvijek postoji opasnost da se sukob prelije i negdje drugo, koliko god da je daleko.

“Procijeniti u kolikoj mjeri će se agresija proširiti bilo bi nezahvalno, ne mora da se širi kao oružani sukob, već i u ekonomskom i socijalnom smislu. Najteže je građanima Ukrajine, ali i Evrope”, dodao je Lazarević.

Lazarević je kazao da nema izgleda i najava da će rat ući u završnu fazu.

“Najbolji pokazatelj da se ide ka kraju rata su diplomatski razgovori. Ovo je oružani sukob s jedne strane, a sa druge oružana agresija koja za posljedicu ima žrtve, i Rusija ne pokazuje namjeru da agresiju privede kraju”, rekao je Lazarević.

On je rekao da Crna Gora spada u prvi red zemalja koje Ukrajini pružaju pomoć.

Lazarević je ocijenio da će zima donijeti nove probleme i ukrajinskim i ruskim vojnicima, dodajući da su posljedice rata nesagledive.

