Krivokapić: Vraćanje iseljenika biće jedna od najočiglednijih mjera uspjeha države

Podgorica, (MINA) – Vraćanje iseljenika da rade i žive u Crnoj Gori, biće jedna od najočiglednijih mjera uspjeha države, ocijenio je ministar vanjskih poslova (MVP) Ranko Krivokapić u Njujorku na sastanku sa predstavnicima devet udruženja dijaspore.

“Crna Gora se najviše voli u dijaspori, a vaša emocija je čista i daje nam snagu da idemo naprijed ka Evropskoj uniji i boljem životu naših građana”, kazao je Krivokapić, saopšteno je iz MVP-a.

Navodi se da je Krivokapić je kazao da Crna Gora treba da prođe put ozdravljenja, kako bi oni koji su otišli iz države počeli da se vraćaju.

Krivokapić je, kako su naveli, podsjetio na činjenicu koju je utemeljio u javnom životu da su najveći neto priliv društvenog proizvoda Crne Gore doznake koje naši iseljenici šalju svojim porodicama i rođacima. N

Nažalost, kako je rekao, njena privredna grana se još ne može mjeriti sa tim.

Krivokapić je dodao da je potrebno stvoriti pravnu državu, u koju će dijaspora, koja i sada najviše doprinosi, moći bezbjedno da investira i zapošljava, što će biti pravi pokazatelj patriotizma.

Šef crnogorske diplomatije rekao je da je uvjeren da će uprkos trenutnom posrtanju, Crna Gora nastaviti putovanje ka Evropskoj uniji (EU), a članstvo u EU snažno doprinijeti poboljšanju života građana sistemom vrijednosti i zdrave ekonomije.

“Sve to može biti, samo ako se vrati državotvorna – evropska vlada kojoj naši partneri vjeruju i koja ih ne obmanjuje praveći od antievropskih snaga koalicione partnere. Neko je možda mogao prevariti neke crnogorske građane, ali ne može Brisel i Vašington”, kazao je Krivokapić.

Iz MVP-a su kazali da u nastavku posjete Njujorku, Krivokapić učestvuje na 77. zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjedava važnim sastancima Američko-jadranske povelje (A5) i Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Krivokapić će, kako se navodi, imati i više bilateralnih sastanaka sa kolegama partnerskih i savezničkih zemalja.

