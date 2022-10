Krivične prijave protiv tri člana biračkih odbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Službenici šavničke policije podnijeli su krivične prijave protiv tri člana biračkih odbora zbog sumnje da su izvršili krivična djela povreda prava glasanja.

Iz Uprave policije je saopšteno da je državnom tužiocu podnijeta krivična prijava protiv D.G. (35) zbog sumnje da je onemogućio jednom građaninu da glasa na biračkom mjestu broj 14. Miloševići.

„Zbog onemogućavanja prava glasanja jednom građaninu na biračkom mjestu broj 1. zgrada Opštine Šavnik policija je podnijela krivičnu prijavu protiv M.V. (39) i M.L. (42)“, navodi se u saopšenju.

