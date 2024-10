Krivične prijave protiv osam osoba zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivične prijave protiv osam osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da su Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u oktobru Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu podnijeli šest krivičnih prijava protiv osam osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Navodi se da je nikšićka policija po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podnijela krivičnu prijavu protiv A.V.(63) zbog sumnje da je počinila krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici nakon prijave njenog supruga da mu je u porodičnoj kući upućivala riječi prijeteće sadržine.

Iz MUP-a su kazali da je policija uhapsila Z.K. (62) i protiv njega podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je na radnom mjestu a potom i u porodičnoj kući, verbalno napao suprugu.

Uhapšen je, kako se navodi i A.J.(27) i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici nakon verbalnog napada i grubog uznemiravanja njegove majke u njihovoj porodičnoj kući.

“Zbog sumnje da je prijetio ocu i grubo ga uznemiravao u njihovoj porodičnoj kući, a potom podmetnuo požar u jednom dijelu kuće, po nalogu tužioca je lišen je slobode A.Lj. (20) i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog nasilja u porodici”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je policija po nalogu tužioca uhapsila M.B.(39) zbog prijetnji bratu i uništenja zajedničke imovine.

Policija je, kako su kazali uhapsila potom i njegovog brata B.B.(56) zbog nanošenja tjelesnih povreda M.B, i protiv njih podnijela krivične prijave.

“Nikšićka policija je lišila slobode B.B. (22) zbog fizičkog napada na brata J.B. (20) koji je takođe lišen slobode zbog verbalnog i fizičkog napada na B.B. i protiv njih je tužilaštvu podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici”, navode iz policije.

