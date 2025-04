Farmaceuti prvi kontakt građana sa zdravstvenim sistemom, a ne karika u lancu profita

Podgorica, (MINA) – Farmaceuti su obrazovani i licencirani stručnjaci koji svakodnevno pomažu hiljadama ljudi u prevenciji, terapiji i očuvanju zdravlja, a ne karika u lancu profita, poručili su iz Sindikata farmacije Crne Gore.

Oni su to kazali reagujući na objavu Alternative Crne Gore na društvenim mrežama u kojoj su, kako su naveli iz Sindikata, izneseni brojni neosnovani i krajnje uvrjedljivi stavovi o farmaceutima, farmaceutskim tehničarima i apotekarskoj djelatnosti u cjelini.

Iz Sindikata farmacije su kazali da je, iako je autor objave pokušao predstaviti lično iskustvo kao ilustraciju, to poslužilo kao platforma za javno diskreditovanje čitave profesije.

„I to kroz neprimjerenu generalizaciju, bez razumijevanja konteksta, zakonskog okvira i profesionalnih standarda koji uređuju farmaceutsku djelatnost“, naveli su iz Sindikata farmacije.

Oni su istakli da posebno zabrinjavaju formulacije “Apoteke su trgovine kojima su profit, promet i prodaja na prvom mjestu”, “Farmaceutski tehničari treba da se drže svog posla”, kao i tvrdnja da su “apoteke karika u farmaceutskoj mafiji”.

„Takve izjave nijesu samo krajnje neprofesionalne i neosnovane – one su duboko uvrjedljive i potencijalno štetne po javno zdravlje“, poručili su iz Sindikata farmacije.

Oni su naglasili da se pojmovi poput “mafija” i “kartelski lanac” ne smiju koristiti kada se govori o zdravstvenim ustanovama i stručnjacima koji svakodnevno, savjesno i stručno brinu o zdravlju građana.

„Ovakva retorika degradira povjerenje u zdravstveni sistem i obeshrabruje građane da se obrate onima koji im mogu pomoći – farmaceutima koji su dostupni svakog dana, bez uputa i čekanja“, naveli su iz Sindikata.

Iz Sindikata farmacije su naglasili da apoteka, kao što je zakonom propisano, predstavlja zdravstvenu ustanovu na primarnom nivou zdravstvene zaštite, i ima jasno definisanu zdravstvenu funkciju u sistemu.

„Njena primarna svrha nije “prodaja”, kako se to pogrešno i paušalno navodi u spornoj objavi, već sigurno i pravilno izdavanje ljekova, savjetovanje pacijenata, farmakoterapijska podrška, te upućivanje pacijenata na dalje liječenje kada je to potrebno“, rekli su iz Sindikata farmacije.

Oni su poručili i da apoteke nijesu trgovine, već pristupačne zdravstvene tačke koje svakodnevno osiguravaju da hiljade građana dobiju pravovremenu i stručnu pomoć bez zakazivanja, liste čekanja i dodatnih administrativnih barijera.

„Farmaceuti su visokoobrazovani zdravstveni radnici, sa završenim petogodišnjim univerzitetskim studijama, koji stiču zvanje doktor farmacije“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da ekspertiza farmaceuta obuhvata detaljno poznavanje ljekova, farmakologije, interakcija, kontraindikacija, kliničkih smjernica i bezbjedne primjene terapije.

„Oni su neizostavni članovi zdravstvenog tima, sa značajnom ulogom u prevenciji, racionalnoj upotrebi ljekova i edukaciji pacijenata. Njihov rad doprinosi smanjenju opterećenja na domove zdravlja i bolnice, povećava terapijsku efikasnost i direktno utiče na kvalitet života građana“, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, u savremenim zdravstvenim sistemima, od Evropske unije do zemalja regiona, uloga farmaceuta je prepoznata i dodatno ojačana kroz razne servise kao što su farmaceutske konsultacije, programi za prestanak pušenja, kontrola terapije kod hroničnih bolesnika, detekcija neželjenih reakcija, pa čak i vakcinacija u apotekama.

„Crna Gora ne smije dozvoliti da se takva vrijedna uloga potcjenjuje ili banalizuje neodgovornim izjavama“, poručili su iz Sindikata farmacije.

Prema njihovim riječima, u društvu koje se suočava sa izazovima dezinformacija, opterećenim zdravstvenim sistemom i porastom samoliječenja, upravo su farmaceuti ti koji predstavljaju prvu liniju stručne zdravstvene zaštite, dostupnu, obrazovanu i etički posvećenu.

„Umjesto da se njihova uloga osporava, potrebno je da se dodatno osnaži i unaprijedi“, kazali su iz Sindikata.

Oni su rekli da očekuju da svi društveni akteri postupaju u skladu sa svojom osnovnom misijom, a to je da djeluju u interesu građana, da doprinose jačanju zdravog društva i da kroz odgovorno informisanje doprinose razvoju javnog dijaloga.

„U ovom slučaju, organizacija Alternativa Crna Gora, svojim neodmjerenim i senzacionalističkim pristupom, postupila je upravo suprotno – ugrozila je profesionalni integritet zdravstvenih radnika i poslala javnosti poruku nepovjerenja prema jednom od ključnih stubova zdravstvene zaštite“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata farmacije su kazali da javnost ima pravo na informacije, ali istinite, argumentovane i utemeljene na činjenicama.

„Sloboda govora ne uključuje pravo na širenje dezinformacija i javno omalovažavanje zdravstvenih profesionalaca“, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali Altgernativu da se javno izvini zbog izjava izrečenih na račun farmaceuta i farmaceutskih tehničara, ali i Ministarstvo zdravlja da zaštiti dignitet zdravstvenih radnika i jasno osudi takvu vrstu javnog istupa.

Sindikat farmacije je pozvao i medije da daju prostor struci da predstavi činjenice i razjasni ulogu farmaceuta kao neizostavne karike u sistemu javnog zdravlja.

„Pozivamo sve aktere iz civilnog sektora da svoju društvenu ulogu shvate ozbiljno i da prepoznaju važnost konstruktivnog doprinosa – naročito kada je riječ o osjetljivim temama kao što su zdravlje, povjerenje i ljudski život“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS