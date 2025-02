Krivična prijava zbog ilegalnog oružja u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv S.M. kod kojeg je pronašla ilegalno oružje.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u petak, u saradnji sa službenicima granične policije Rožaje, pretresli kuću i pomoćne objekte koje S.M. koristi u selu Cuka, u Andrijevici

“Pregledan je i dio oko kuće gdje je policija pronašla pušku marke Zastava M48, za koju se sumnja da je S.M. odbacio kada je primijetio policiju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama kvalifikovao krivično djelo i naložio da se nakon odgovarajućih vještačenja podnese krivična prijava protiv S.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju pronalaska oružja u ilegalnom posjedu kod građana i procesuiranja ovih osoba, radi podizanja nivoa bezbjednosti cjelokupne zajednice”, navodi se u saopštenju.

