Krapović: Nastavićemo da doprinosimo bezbjednosti evroatlantskog područja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da doprinosi bezbjednosti evroatlantskog područja i potvrđuje ulogu pouzdane saveznice u regionu Zapadnog Balkana, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, to rekao na sastanku sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Evropu (SACEUR), generalom Kristoferom Kavolijem, na marginama NATO samita.

Krapović je kazao da kazao mu je zadovoljstvo što se sastao sa Kavolijem, posebno uzimajući u obzir aktuelni proces transformacije, zahvaljujući kojem će Alijansu učiniti snažnom i spremnom u odbrani temeljnih demokratskih vrijednosti.

On je rekao da je Crna Gora u potpunosti posvećena procesu sveukupnog jačanja položaja odvraćanja i odbrane Alijanse, uz kontinuirano investiranje u nacionalne odbrambene i vojne kapacitete.

„Dodao je da ćemo nastaviti da doprinosimo bezbjednosti evroatlantskog područja i potvrđujemo ulogu pouzdane saveznice u regionu Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Kavoli je istakao da je Alijansa na Samitu potvrdila spremnost da nastavi jačanje sopstvenog položaja odvraćanja i odbrane.

On je dodao da je napredak evidentan i da saveznice jednako posvećeno treba da nastave implementaciju ambiciozne NATO agende i nu narednom periodu.

„Uz konstataciju da Alijansa u Crnoj Gori ima pouzdanog saveznika, pohvalio je angažman pripadnika Vojske Crne Gore u savezničkim isturenim kopnenim snagama na istočnom krilu Alijanse u Letoniji i Bugarskoj, kao i doprinos NATO misijama na Kosovu i Iraku“, navodi se u saopštenju.

Kavoli je, kako se dodaje, ohrabrio Krapovića da Crna Gora nastavi da deklariše nacionalne snage po novom NATO modelu i učestvuje u modernizovanoj komandnoj strukturi.

On je čestitao Crnoj Gori dostignutih dva odsto za odbranu.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, Kavoli je istakao da Alijansa prati dešavanja na terenu i prepoznaje strateški značaj ovog regiona.

„Ukazao je na važnost uloge koju Crna Gora ima u promociji dijaloga i saradnje među zemljama regiona, što je još jedna potvrda da je naša zemlja prepoznata kao faktor stabilnosti u ovom dijelu Evrope“, naveli su iz Ministarstva odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS