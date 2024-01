Krapović: Crna Gora će doprinijeti pojačanom prisustvu na istočnom krilu Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će kontinuiranim angažovanjem u multinacionalnim borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj doprinijeti pojačanom prisustvu savezničkih snaga na istočnom krilu Alijanse, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović

On je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a Robom Bauerom, kazao da je veoma ambicioznu NATO agendu moguće realizovati jedino ako svi daju veći doprinos.

„Ovogodšnji budžet Crne Gore će u domenu odbrane biti više od dva odsto BDP-a. Preko 30 odsto tog budžeta biće potrošeno za modernizaciju, što je jedan od prioriteta“, rekao je Krapović.

On je istakao da su za Crnu Goru posebno značajne stabilnost i bezbjednost Zapadnog Balkana, zbog čega će država nastaviti da još snažnije zagovara evropske i evroatlantske integracije.

“Uložićemo dodatne napore u promovisanju saradnje u regionalnim inicijativama i jačanju dobrosusjedskih odnosa”, rekao je Krapović.

Krapović je poručio da Crna Gora ostaje posvećena sproveđenju odluka NATO-a, posebno sa Samita u Viljnusu, koje dominantno predstavljaju reakciju Alijanse na usložnjavanje situacije i izazova na globalnom planu.

„Kazao sam da ćemo imati pojačano prisustvo savezničkih snaga na istočnom krilu Alijanse, a da će Crna Gora tu doprinijeti kontinuiranim angažovanjem u multinacionalnim borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj, i da ćemo nastaviti učešće u misijama na Kosovu i u Iraku“, rekao je Krapović.

On je kazao da je pristup međunarodnih aktera u regionu koordinisan i značajan ne samo za sprečavanje eskalacije tenzija, već i za prevenciju širenja malignih uticaja prema Crnoj Gori.

Krapović je istakao da će kredibilitet Crne Gore kao NATO članice biti demonstriran i kroz kontinuitet podrške Ukrajini.

Kako je rekao, tokom mandata 44. Vlade Crne Gora će biti više od kredibilnog člana NATO-a.

Bauer, koji je i savjetnik za vojna pitanja generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga, kazao je da se svijet suočava sa konfliktima bez presedana i zbog toga je izuzetno važno da Alijansa ojača svoje vojne sposobnosti.

Kako je rekao, tokom prethodnih sedam godina se pokazalo da je članstvo Crne Gore u NATO-u dobro za Crnu Goru, region i Alijansu.

„Od kada se pridružila NATO-u Crna Gora je preduzela važne korake u implementaciji odbrambenih reformi“, rekao je Bauer.

On je istakao da je Crna Gora prilagodila strukture i snage potrebama NATO, a povećala je i interoperabilnost i redovno sprovodi vježbe sa drugim NATO saveznicima.

„Vi ste dali brojne doprinose našoj zajedničkoj bezbjednosti, a to uključuje i slanje trupa u NATO vojen grupe u Letoniji i Bugraskoj“, kazao je Bauer.

On je dodao da je Crna Gora doprinijela misijama NATO-a, na Kosovu i u Iraku.

„Crna Gora je najavila da će dodatno pojačati troškove za odbranu da bi se ispunio NATO standard od dva odsto, od čega će više od četvrtine biti izdvojeno za modernizaciju, što je veoma bitno jer kolektivna bezbjednost počinje od sopstvene kuće“, naveo je Bauer.

Kako je rekao, NATO je najuspješniji vojni savez u istoriji, zbog mira koji su donijeli, država koje su ujedinili i konflikata koje su spriječili.

Bauer je istakao da je važno da bude nastavljena podrška Ukrajincima koji vode veliku borbu.

„Pomoć Ukrajini nije milosrđe, to je investciija u našu sopstvenu bezbjednost, jer ishod rata u Ukrajini će odlučiti sudbinu svijeta“, rekao je Bauer i dodao da se taj rat nikada nije ticao bezbjednosti Rusije ili opasnosti od Ukrajine ili NATO-a.

Upitan da li je na sastanku bilo riječi o vojnom poligonu, Bauer je rekao da NATO traži od država da imaju određene sposobnosti u smislu trupa, a ne poligone za vježbe.

„Ako imate neke države koje nijesu u stanju da obuče određene trupe one obično idu u druge države i traže od drugih saveznika da im pomognu i zajedno vježbaju“, rekao je Bauer.

Kako je kazao, član tri ugovornog saveza jeste da je odgovornost svake države da svoje oružane snage obuči da budu u stanju da brane svoju državu, dok član pet podrazumijeva da države pomažu jedna drugu.

Krapović je, govoreći o vojnom poligonu, kazao da se crnogorska Vojska u ovom trenutku obučava u u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji.

„Na početku mandata sam jasno iskomuncirao šta su stavovi Vlade povodom poligona na Sinjajevini i sada se okrećemo drugim opcijama i pravimo procjene gdje bi mogli da imamo adevatan vojni poligon“, rekao je Krapović i ponovio da u Crnoj Gori treba da postoji adekvatan poligon.

Upitan da li na Crnu Goru i dalje gledaju kao na kredibilnog NATO saveznika uprkos tome što su u vlasti strukture za koje su saveznici upozoravali da su nepoželjni, Bauer je rekao da NATO gleda oružane snage.

„Dok god države rade ono na šta su se obavezala sa NATO-om, to onda nije povezano sa Vladom, koalicijom ili bilo čim drugim. Uprkos izborima, političkim pokretima, saveznici štite jedni druge u okviru saveza“, rekao je Bauer.

Kako je kazao, oni se brinu za bezbjednost ljudi u okviru saveza i za proteklih 74 godine bilo je puno politički turbulentnih perioda.

„Bilo je trenutaka kada su ljudi mislili da li će savez nastaviti da postoji, ali mi smo još tu i veoma smo jaki, tako da političke turbulencije u državama su dio realnosti“, kazao je Bauer.

On je istakao da NATO odluke donosi konsenzusom i da su u tom smislu prava demokratija.

Krapović je, upitan koliki dio budžeta će ove godine biti izdvojen za podršku Ukrajini, kazao da će se nastaviti vojna, politička i humanitarna podrška Crne Gore.

„Nema sumnje da ćemo nastaviti to dok god bude potrebno“, poručio je Krapović i dodao da pregovaraju sa dijelom zapadnih partnera o zajedničkoj donaciji Ukrajini u vojnom segmentu.

Kako je kazao, Crna Gora je Ukrajini već poslala osam paketa pomoći, vrijednih oko 11 miliona EUR.

Na pitanje da li je komunicirao sa hrvatskim kolegama o brodu Jadran i da li je zakazan novi sastanak tim povodom, Krapović je kazao da nijesu i da za sada nije zakazan sastanak.

On je ponovio da brod Jadran legalno i legitimno pripada Crnoj Gori.

Upitan o zahtjevima velikog broja zaposlenih pred Agencijom za mirno rješavanje sporova zbod neisplaćenih dnevnica i da li se sastajao sa Sindikatom Vojske i Ministarstva, Krapović je rekao da je Vlada imenovana krajem godine i da nije stigao da se skoncentriše na to, ali su napravili presjek stanja.

„Tek treba narednih dana da se sastanem sa Sindikatom i nadam se usvajanju kolektivnog ugovora za oblast odbrane“, kazao je Krapović.

On je, odgovarajući na pitanje o incidentu u Radanovićima, kazao da će 6. februara biti održana saslušanja u tom slučaju.

Upitan zašto Crna Gora ne donosi odluku o povećanju broja vojnika u misiji KFOR-a i da li ta odluka ima veze sa tim što ne želi da izaziva nesuglasice sa bivšim Demokratskim frontom, Krapović je rekao da se takva odluka može donijeti samo u Skupštini, na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost.

„Do sada nije odžana nijedna sjednica Savjeta od kada sam ja ministar, pa takva odluka nije mogla ni biti donešena“, rekao je Krapović.

On je kazao da to nije političko pitanje i da tu odluku ne bi trebalo predlagati na političkoj, već bezbjednosnoj i vojnoj platformi.

