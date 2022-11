Kovač: Odluku o Medenici treba dobro analizirati

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je u predmetu protiv Vesne Medenice Vrhovni sud nedavno donio presudu da postoje pritvorski osnovi, i da treba dobro analizirati to pitanje.

Medenici je danas ukinut pritvor, a tu odluku donio je Viši sud nakon žalbe odbrane Apelacionom sudu na prethodno rješenje kojim joj je bio produžen boravak u Istražnom zatvoru.

Kovač je naveo da je Vrhovni sud relativno skoro odlučivao o pritvorskom osnovu, da je imao drugačiji pristup i utvrdio da postoje pritvorski osnovi, prenosi portal RTCG.

“Danas imam informaciju da je Viši sud drugačije percipirao taj problem”, rekao je Kovač.

On je kazao da primjećuje drugačije postupanje u odnosu na slične situacije koje su se ranije dešavale u pogledu, kako je naveo, određivanja pritvora, kao i nekih drugih krivičnih djela drugim pripadnicima kriminalnih organizacija.

“Svakako će ovo biti za dalju analizu”, rekao je Kovač.

On je kazao da su zabrinjavajuće neke informacije koje dobijaju, a tiču se pokušaja određenih institucionalnih opstrukcija u pogledu određenih predmeta koji su u fokusu laičke i stručne javnosti.

“Ozbiljno ćemo pristupiti tim slučajevima i svakako u komunikaciji sa nadležnim tužilaštvom informisati sve kako bi negdje poslali poruku da nećemo dozvoliti bilo kakve nezakonitosti, izvrgavanje pravde i pokušaj da se mimo zakonskih procedura određene stvari riješe”, poručio je Kovač.

