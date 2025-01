Koprivica: Intitut parlamentarnog imuniteta obesmišljen

Podgorica, (MINA) – Odbijanjem Skupštine da ukine imunitet poslaniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću institut parlamentarnog imuniteta je obesmišljen za dnevno-političke potrebe i sveden na neopravdanu privilegiju, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica.

On je rekao da je odluka parlamenta da više od četiri mjeseca ne pokreće procedure za ukidanje poslaničkog imuniteta Kovačeviću i time onemogućava njegovo krivično gonjenje zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, gruba zloupotreba instituta parlamentarnog imuniteta.

Prema riječima Koprivice, ta odluka predstavlja stvaranje privilegovane kaste parlamentaraca, koji su iznad zakona.

„Svrha postojanja parlamentarnog imuniteta je zaštita parlamenta, centralne institucije predstavničke demokratije, od neprimjerenog spoljnog uticaja“, istakao je Koprivica u saopštenju.

On je kazao da izabrani predstavnici moraju biti u stanju da slobodno raspravljaju u parlamentu i obavljaju svoj mandat nezavisno, zaštićeni od politički motivisanih (op)tužbi.

Koprivica je dodao da je to posebno značajno u društveno-političkim kontekstima u kojima se pravosuđe može instrumentalizovati u politički motivisanim pravnim postupcima.

Kako je istakao, o onome što je Kovačević javno saopštio se iz video zapisa mogla uvjeriti čitava javnost, pa i poslanici koji odlučuju o ukidanju imuniteta.

Koprivica je naveo da se Kovačević, nakon što je prijetio “onima koji neće kao braća” da će prema njima “postupati kao prema Turcima”, prilikom davanja izjave tužilaštvu naprasno „dekuražirao“ i smjerno predočio poslaničku iskaznicu broj 82, pozivajući se na imunitet.

„Ignorisanjem zahtjeva tužilaštva i odbijanjem Skupštine Crne Gore da ukine imunitet Kovačeviću, institut parlamentarnog imuniteta je obesmišljen za dnevno-političke potrebe i sveden na neopravdanu privilegiju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je obim slobode izražavanja koji uživaju poslanici potrebno sagledati kroz prizmu Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, i prakse koju stvara Evropski sud za ljudska prava.

Koprivica je kazao da je iz te prakse jasno da, iako ograničenja slobode izražavanja u političkom diskursu zahtijevaju najstrožu provjeru, sam status parlamentarca ne daje pojedincu veću slobodu izražavanja, pa čak može dovesti do veće dužnosti pažnje.

„Tako je, u slučaju Feret protiv Belgije, Sud jasno stavio do znanja da govor mržnje i podsticanje na diskriminaciju nijesu zaštićeni slobodom izražavanja prema članu 10 Konvencije, čak i kada dolaze od političara, i priznao ovu obavezu uzdržanosti, naročito kada je riječ o rasističkim izjavama i govoru mržnje“, naveo je Koprivica.

Kako je rekao, izabrani predstavnici, koji kolektivno personifikuju volju građana i prevode je u zakone koji uređuju živote ljudi, odlukom da ćute i prave se mrtvi na zahtjev tužilaštva za ukidanje imuniteta Kovačeviću, ne štite ni parlament ni nezavisnost poslanika.

„Od predstavnika građana očekujemo da ne dozvole da parlament štiti govor mržnje“, zaključio je Koprivica.

