Konjević: Za ploču u Morinju bila potrebna saglasnost Ministarstva odbrane

Podgorica, (MINA) – Za postavljanje ploče u Morinju bila je potrebna saglasnost vlasnika objekta na kome je postavljena, a to je Ministarstvo odbrane, kazao je resorni ministar Raško Konjević.

On je Anteni M kazao da ministarstva odbrane i vanjskih poslova nijesu dobila akt bilo koje inspekcije o uklanjanju ploče u Morinju.

Konjević je kazao da je u utorak pročitao da su dobili rješenje i šansu da se izjasne o upravnom postupku.

“Ništa od toga nije tačno. Zato nismo ni željeli da komentarišemo medijske natpise jer ne raspolažemo nikakvim aktom”, rekao je Konjević.

On je, komentarišući izjavu Dritana Abazovića, rekao da premijer to zna, jer je dao nalog Upravi za inspekcijske poslove i “za ovih 100 i nešto dana Vlade brižno čuvao tamo direktoricu koja je iz Demokratskog fronta (DF)”.

“Imam i ja informaciju da je tu bilo dosta interesovanja i pritiska na pojedine inspektore. Mi ćemo se u upravnom postupku jasno izjasniti. Ovdje se radi o primjeni člana 37 Zakona o vojsci i članu 19 Zakona o spomen-obilježjima”, rekao je Konjević, prenosi Pobjeda.

Konjević je dodao da je u tom slučaju bila potrebna saglasnost strane koja je vlasnik objekta, a što je u ovom slučaju, prema njegovoj tvrdnji, Ministarstvo odbrane.

Kako je kazao, imali su pravno tumačenje da se ploča postavi na objektu koji je u vlasništvu ministarstva kojim rukovodi i da postoje i drugi slučajevi koji su izvršeni kroz istu pravnu proceduru.

On smatra da je jasna politička motivacija sa čelnih adresa Uprave za inspekcijske poslove, budući da je riječ o kadrovima DF.

“Kad govorimo o pritiscima, Alija Bralić je tamo radio preko 20 godina, nova direktorica ne želi da mu obnovi mandat i eliminiše ga iz inspekcije iako je bio prvi i jedini na konkursu i ima sve kvalifikacije za taj posao”, kazao je Konjević.

Konjević je, govoreći o inicijativi Abazovića za njegovu smjenu, kazao da je Vlada pala i da joj je prestao mandat.

“Dalja razrada te norme Ustava je u poslovniku Skupštine koji kaže da predlog za promjene u stastavu vlade, u toku mandata, predsjednik Vlade dostavlja u pisanoj formi. Ne morate biti pravni tumač da vidite gdje je naglasak u normi. Vlada nije u mandatu, prestao je po članu 110 Ustava”, rekao je Konjević.

