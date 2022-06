Konjević na čelu Biroa za operativnu koordinaciju

Podgorica, (MINA) – Vijeće za nacionalnu bezbjednost imenovalo je danas potpredsjednika Vlade i ministra odbrane Raška Konjevića za koordinatora rada Biroa za operativnu koordinaciju (BOK).

Na prvoj sjednici Vijeća, kojim predsjedava premijer Dritan Abazović, usvojeni su nacionalni prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala za period od ove do 2025. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici su izabrani i koordinatori rada Biroa za operativnu koordinaciju i koordinator za izradu i primjenu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

“Članovi Vijeća upoznati su sa stanjem i problematikom u odnosu na uslove rada i na druga pitanja koja su od značaja za rad Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva i drugih tužilaštava, a posebno u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vijeće je razmotrilo predlog liste nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala za period od ove do 2025. godine.

Vijeće je usvojilo zaključke o djelovanju visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, krijumčarenju narkotika, korupciji, sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalnim migracijama i trgovinu ljudima, krijumčarenju akciznih roba, sajber kriminalu, terorizmu i ekstremizmu, nasilju i zloupotrebi vatrenog oružja od operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Navodi se da je, na predlog Abazovića, Vijeće donijelo odluku da za koordinatora rada BOK-a odredi Konjevića, dok je za koordinatora za izradu i primjenu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala imenovan savjetnik predsjednika Vlade za unutrašnju politiku i politički sistem, Sergej Sekulović.

“Vijeće je zadužilo Sekulovića da koordinira finalizacijom dokumenta, ali i bude koordinator primjene Nacionalne strategije, nakon njenog usvajanja na sjednici Vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužilaštva Maja Jovanović i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović upoznali Vijeće sa osnovnim problemima u funkcionisanju rada Tužilaštva.

“Vijeće iskazuje punu podršku Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu, kao i cijeloj tužilačkoj organizaciji da, bez izuzetka, nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazali su iz Vlade.

Na sjednici je donijeta i odluka da Ministarstvo pravde u što kraćem roku završi započetu Analizu o tehničko-materijalnim i kadrovskim potrebama u Tužilaštvu i da je predloži Vladi na rješavanje u što kraćem roku i u skladu sa mogućnostima.

Kako je saopšteno, izmijenjen je član Poslovnika o radu Vijeća za nacionalnu bezbjednost u dijelu koji se odnosi na tajnost materijala, odluka i sjednica Vijeća, a koji je bio u suprotnosti sa zakonima o tajnosti podataka i o osnovama obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore.

“Taj član je propisivao da sve što se tiče Vijeća bude označeno najvećim stepenom tajnosti, suprotno od drugog člana poslovnika koji je dozvoljavao da se javnost upozna o radu Vijeća putem saopštenja”, naveli su iz Vlade.

