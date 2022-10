Konjević: Milošević bi i dalje bio direktor UPC da nije znao za postupanje dijela službenika

Podgorica, (MINA) – Rade Milošević bi i dalje bio direktor Uprave prihoda i carina (UPC) da nije znao za postupanje dijela službenika UPC-a i šverc cgareta, smatra ministar odbrane Raško Konjević.

On je, u emisiji Argumenti, kazao da mu je žao zbog odluke premijera Dritana Abazovića da ga smijeni sa mjesta koordinatora službi bezbjednosti, navodeći da ostaje član Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Konjević je pojasnio izjavu “da 90 odsto cigareta namijenjenih za uništavanje švercovano, dok je deset odsto uništeno”.

“Meni je to saopštio član organa za sprovođenje zakona. Ne mogu govoriti ko je to imenom kazao, ali radi se o članu organa za sprovođenje zakona, koji je saopštio da imaju takvu indiciju i da će je dalje razrađivati”, rekao je Konjević.

Kako je rekao Konjević, Abazovića očito nije čuo Milošević.

“Dok je Abazović govorio da je šverc cigareta klinički mrtav, očito ga nije čuo njegov saradnik koji je vodio UPC”, kazao je on.

Konjević je kazao da je u policijskom dokumentu SOCTA 2021 ukazano da je premijer, uz bivšeg direktora Poreske uprave, imao kontakte sa registrovanim članovima organizovane kriminalne grupe.

“Kada sam i to pomenuo na nedavnoj sjednici Vijeća, predsjednik Vlade nije ništa komentarisao. Nema šta ni da komentariše, to je javan podatak”, naveo je Konjević.

Kako je rekao, na sjednici Vijeća je rečeno i da je u procesu uništavanja zaplijenjenih cigareta sasvim zaobiđena Uprava policije.

“To nije slučajno urađeno”, naveo je Konjević.

On je kazao “da Milošević nije znao za postupanje dijela službenika UPC i šverc cigareta, danas bi i dalje bio na čelu UPC”.

“Ne bih prejudicirao eventualnu odgovornost ministra unutrašnjih poslova”, rekao je Konjević.

On je rekao da se sumnja kako je formirana kriminalna organizacija od dijela državnih funkcionera ali i od ljudi van državnog aparata, imajući u vidu da se pominje i primanje mita kao krivično djelo.

“Neka na tome rade nadležni državni organi”, naveo je Konjević.

Prema njegovim riječima, devedesetih godina bilo je više šverca cigareta u Crnoj Gori nego što je to slučaj danas.

“Ipak je nakon 30. avgusta stvorena bolja politička volja da se organi za sprovođenje zakona bore protiv šverca cigareta. Ono što je za mene iznenađujuće jeste da indicija da iza ovih državnih, ili paradržavnih aktivnosti, stoji nekoliko visokopozicioniranih funkcionera URA-e”, kazao je Konjević.

On je naveo da se teza da “politika stoji iza svega” danas Abazoviću vratila kao bumerang.

Prema njegovom riječima, ono što je dogovoreno u smislu ključnih zadataka i prioriteta, kada je formirana manjinska vlada, na kraju nije ispoštoovano zahvljujući odlukama predsjednika Vlade.

Konjević je rekao da nije realno da Vlada koja je sada u tehničkom mandatu ostane do kraja 2024. godine.

“Brzi izbori bi bili rješenje za aktuelnu političku situaciju i minimum političke odgovornosti i ozbiljnosti podrazumijevao bi podršku tom rješenju”, naveo je Konjević.

On je kazao da formalno gledano, ne mogu premijer ili neki ministar da se ponašaju suprotno politici skupštinske većine.

Ponovio je da su vanredni parlamentarni izbori jedini način izlaska iz političke krize, i istakao da Abazović zna šta su poruke sa važnih adresa.

“Poruke su veoma precizne. Partneri ne žele da vide DF u bilo kom obliku u novoj vladi. I upravo iz tih razloga imate tu vrstu političke igrice da tridesetog dana ne želite da stavite potpise za podršku Lekiću, a kada taj rok istekne onda stavljate potpise”, smatra Konjević.

On je kazao da poslije probijanja tog roka, nema drugih ustavnih mogućnosti osim da se ide na vanredne parlamentarne izbore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS