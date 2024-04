Komunikaciona strategija doprinijeće većoj odgovornosti pravosudnog sistema

Podgorica, (MINA) – Komunikaciona strategija za sudove i Sudski savjet, koja je danas predstavljena pravničkoj zajednici, biće osnova za profesionalniju i transparentniju komunikaciji između sudova i javnosti i doprinijeće većoj odgovornosti pravosudnog sistema, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Iz tog suda su kazali da je Komunikaciona strategija za sudove i Sudski savjet 2024–2026, sa Akcionim planom za ovu godinu, danas predstavljena predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori, sudijama portparolima i članovima Sudskog savjeta.

“Strategijom su definisani načini komunikacije sa javnošću i medijima, koji će biti osnova za profesionalniju i transparentniju komunikaciji između sudova i javnosti i doprinijeti većoj odgovornosti pravosudnog sistema u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Komunikaciona strategija sa Akcionim planom izrađena uz podršku zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”

Predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać naglasio je da je u modernim i demokratskim društvima povjerenje u pravosuđe presudno za legitimitet vlasti u cjelini, jer je pravosuđe glavna institucija pred kojom se testira povjerenje u pravni sistem.

„Transparentnost i odgovornost su glavne komponente osiguranja povjerenja u pravosuđe”, rekao je Korać.

Kako je naveo, Sudski savjet ima posebnu ulogu u jačanju transparentnosti pravosuđa.

“Kako članovi Savjeta, tako i svi ostali nosioci sudijske funkcije treba da uzmu aktivno učešće u informisanju i edukovanju javnosti, kako bi se, u konačnom, vratilo i ponovo izgradilo povjerenje građana u pravosudne institucije”, rekao je Korać.

Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Vesna Vučković naglasila je da javnost mora biti u mogućnosti da pristupi tačnim, provjerenim i ažurnim informacijama o radu i funkcionisanju pravosuđa.

„Ali, mora se voditi računa o zaštiti garantovanih prava građana i građanki i pronaći vrlo suptilan balans između interesa javnosti da zna i prava pojedinaca“, ocijenila je Vučković.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Lejla Dervišagić kazala je da je poseban značaj Strategije u tome što predstavlja jedinstveni dokument, kojim će se unaprijediti komunikacija unutar pravosudnog sistema, ali i između sudova, Sudskog savjeta i javnosti.

“Primjena Komunikacijske strategije će biti korisna i za medije, zahvaljujući poboljšanom i proaktivnom pristupu pravosudnih institucija medijima”, dodala je Dervišagić.

Iz Vrhovnog suda su naveli da je strategija sačinjena nakon detaljne analize četvorogodišnjih rezultata i izazova u primjeni prethodnih dokumenata – Komunikacionog protokola sudstva i Strategije za odnose sa javnošću Sudskog savjeta.

Sutkinja portparolka Vrhovnog suda Vesna Jočić rekla je da su uradili veoma ambiciozan Akcioni plan za ovu godinu.

Akcioni plan, kako je kazala, sadrži aktivnosti koje su sudovi i prethodnih godina praktikovali, poput obuka sudija o komunikaciji sa medijima, sastanaka sa novinarima i predstavnicima nevladinog sektora, ali su dodati i novi projekti koji su od strateškog interesa za sudstvo.

“Neki od njih su izrada smjernica za komuniciranje u kriznim situacijama, radionice sa novinarima, kao i projekat izrade novog web sajta za sudove i Sudski savjet“, kazala je Jočić.

Član Sudskog savjeta Rade Ćetković istakao je da je opšti cilj strategije povećanje povjerenja javnosti u rad sudova i Sudskog savjeta, kroz osnaživanje transparentnosti rada sudstva.

„Ovaj cilj moguće je ostvariti kroz proaktivan odnos prema svim javnostima, kao i nastavkom razvoja otvorenih odnosa sa medijima i kontinuiranim informisanjem i edukacijom javnosti o radu sudova, te kroz jačanje internih komunikacionih kapaciteta u pravosuđu“, rekao je Ćetković.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da je Komunikacionu strategiju i Akcioni plan predstavio lokalni konsultant Savjeta Evrope Miodrag Strugar.

Oni su podsjetili da je početkom 2020. godine osnovana Služba za odnose sa javnošću pri Vrhovnom sudu koja koordinira rad svih sudova, odnosno 25 sudija portparola.

