Knežević: ANB imala logistiku za prisluškivanje u više institucija

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) imala je logistiku za prisluškivanje Centralne banke Crne Gore (CBCG), Državne revizorske institucije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i zgrade gradonačelnika Podgorice, kazao je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je, na konferenciji za medije, rekao da od kad je utvrđeno da je ANB, bez odluke Vrhovnog suda, prisluškivala tadašnjeg glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića dobijeno nekoliko naredbi od specijalnog državnog tužioca da se ispitaju eventualne zloupotrebe i da li je bilo prisluškivanja.

“Što znači da je ANB bez odluke suda kontinuirano prisluškivala ne samo političke protivnike u liku Demokratskog fronta, već je to radila i sa najbližim saradnicma Mila Đukanovića. Ivan Vuković je potpredsjednik Demokratske partije socijalista”, naveo je Knežević.

On je rekao da posjeduje dva zapisnika o pretresu prostorija ANB, koja se nalazila u zgradi Crnogorskog Telekoma, zatim prostorija MUP-a, dokumentaciju o fotografisanju pretresanja centrala T-coma, koje se nalazi u zgradi CBCG, i u zgradi gradonačelnika Podgorice.

Kako je rekao, konferenciju za medije je sazvao da bi postavio pitanje nadležnim institucijama da li je ANB, imajući u vidu zapisnike i dokumentacije koje posjeduje, “protivzakonito prisluškivale države institucije, čelnike tih institucija i zaposlene”.

“To je odgovor koji moramo da dobijemo, jer se radi očigledno o brutalnoj višedecenijskoj zloupotrebi ANB”, rekao je Knežević, prenosi Pobjeda.

Na tragu je, kako je naveo, “očigledno najmanje desetogodišnjeg prisluškivanje koje je ANB sprovodila ili je mogla sprovoditi u jednom broju crnogorskih institucija”.

On je kazao da je prije konferencije za medije dobio anonimno pismo od čovjeka koji je zabrinut za njegovu bezbjednost.

“Ostavljam mogućnost ANB da provjeri moje navode, Upravi policije i SDT da provjere ovo što sam sada pročitao kao anomnimno pismo, a odnosi sa ne moju ugroženu bezbjednost. S

Knežević je podsjetio da je početkom oktobra saopštio da je vozilo za koje sumnja da je djelova bezbjednosnog sistema pratilo njegovog brata i obilazilo oko njegove kuće.

On je dodao da neće tražiti procjenu bezbjednosti.

Knežević nije saopštio odakle mu dokumenta koja je pokazao na današnjoj konferenciji, dodajući da je na raspolaganju svim nadležnim državnim organima.

