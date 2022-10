Kentera: Abazović nije smio u oči da mi kaže da ću biti smijenjen

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera kazao je da je njegova smjena pokazatelj kuda država ide, i da neke stvari moraju da se mijenjaju kako Crna Gora ne bi skrenula evroatlantskog puta.

Vlada je danas smijenila Kenteru na elektronskoj sjednici, na predlog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

„To je nešto što neće biti dobar znak niti u Crnoj Gori, za one koji je vide kao dio zapada, a ni za sve one koji žele one vrijednosti koje ona gaji“, kazao je Kentera na 2BS forumu u Budvi.

On je, kako prenosi Pobjeda, istakao i da Abazović prilikom jutrošnjeg razgovora nije smio u oči da mu kaže da će biti smijenjen.

„To govori o hrabrosti premijera koji nije mogao to da mi saopšti u oči. Rekao je toliko toga o sebi i kakva je Vlada i kuda zemlja ide, neka mu je sa srećom“, poručio je Kentera.

On je rekao da je ponosan na sve ono što je ANB, sa partnerima, uradila kako bi napravila zemlju boljom, kvalitetnom i normalnom.

„Nećemo stati, neće se Crna Gora predati. Ovo je pokazatelj da su rukavice potpuno skinute i niko ne treba da ima dilemu. Sad ćemo i mi igrati, skinuću rukavice pa šta ko ponese“, istakao je Kentera.

On je kazao da mu je situacija olakšana, jer kao šef službe nije mogao sve da priča, a sada mu je, kako je naveo, to omogućeno.

Prema njegovim riječima, sada treba vidjeti kome ono što ANB radi nije išlo u prilog.

„Ako imate najveću operaciju raskrinkavanja ruske mreže špijuna, agente GRU, šest protjeranih diplomata, ako posle svega toga neko dođe i kaže nijeste dobri, a ne navede neki razlog, nego vas samo smijeni onda se postavlja pitanje. Nemojte da iko misli da će Rusija, Srbija ili bilo ko ne želi dobro ovoj zemlji može da pušti pipke, nećemo to dozvoliti“, poručio je Kentera.

Kako je naveo, odgovor će biti odlučan, jasan i nedvosmislen odgovor.

„Ovu zemlju niko neće pomjeriti s njenog evroatlantskog puta. Mi suštinski pripradamo zapadu, to će biti odgovor, kome se sviđa može da ostane i da živi, a kome ne – neka ide tamo đe mu je ta druga zemlja mila“, kazao je Kentera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS