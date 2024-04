KCCG: Zamijenjena oštećena vodovodna cijev

Podgorica, (MINA) – Oštećena vodovodna cijev u krugu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) zamijenjena je i uspostavljeno je normalno vodosnabdijevanje te zdravstvene ustanove.

Zbog pucanja glavne vodovodne cijevi u krugu KCCG-a u četvrtak su bile obustavljena i planirane operacije.

Iz KCCG-a su naglasili da niko od pacijenata zbog prekida normalnog rada, nije bio ugrožen i da će medicinsko osoblje danas završiti sve operacije koje su odgođena kao i one koje su planirane.

Menandžment KCCG se zahvaljuje Vodovodu Glavnog grada koji je odmah uposlio sve svoje kapacitete,

kao i Služba za inžinjering i tehničko održavanje naše ustanove koja je pokazala veliku organizivanost da riješi u najkraćem roku ozbiljan problem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS